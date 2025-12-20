قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء أول ليلة في شهر رجب .. ردد أفضل 50 دعوة مستجابة تقضي حوائجك وتزيل همك
بث مباشر | ختام المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
تعادل سلبي بين إنبي وطلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
الجونة يتقدم على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر
إحالة 3 المتهمين بهتك عرض فتاتين للجنايات..الضحية الثانية: خطفونا واعتدوا علينا جنسا
بتوقيت القاهرة .. صدى البلد ينشر الجدول الكامل لمباريات بطولة أمم أفريقيا
25 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية بشروط بسيطة
متى أول يوم في رجب.. وحكم صيامه؟.. اعرف التفاصيل
وزير الخارجية: مستعدون لنقل الخبرات المصرية وتقديم منح تعليمية لجزر القمر
صحيفة عبرية: إسرائيل دخلت بحالة استنزاف مفتوحة في غزة ولبنان وسوريا
برلماني: منتدى روسيا أفريقيا يعزز الاستثمار الصناعي والبنية التحتية للقارة
عبدالعاطي: إجماع روسي أفريقي على أهمية التحضير لقمة 2026 وخطة عمل حتى 2029
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خرج لينقذ المرضى فعاد شهيدا.. وأحد أقارب طبيب قنا: الرصاصة الطائشة أنهت حلمه

الطبيب أبو الحسن رجب
الطبيب أبو الحسن رجب
ياسمين القصاص

لقي طبيب مصرعه متأثرا بإصابته بطلق خرطوش طائش، وذلك أثناء تأديته عمله ضمن قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، بعد محاولات علاج استمرت قرابة شهر ونصف.

وفاة الطبيب أبو الحسن رجب متأثرا بإصابته بطلق ناري بقرية العطيات بدشنا

ومن جانبه، قال صلاح عبدالله أحد أقارب الدكتور أبو الحسن رجب: "ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. فإنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمه الله تعالى الدكتور أبوالحسن بالقناوية".

وأضاف عبداللة- خلال منشور على صفحته الشخصية "فيس بوك": "اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وقِه فتنة القبر وعذاب النار".

وتابع: "رحم الله فقيدنا، رحم الله صغيرنا، وأسكنه فسيح جناته، جاءت الرصاصة الطائشة أنهت حلمه في خدمة البسطاء". 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مركز شرطة دشنا، يفيد بإصابة طبيب بطلق خرطوش طائش خلال مشاركته في قافلة طبية داخل قرية العطيات، الواقعة في نطاق دائرة المركز.

وبعد الفحص والتحريات، تبين إصابة الدكتور أبو الحسن بطلق خرطوش طائش أثناء تأدية واجبه الإنساني في القافلة الطبية بالقرية. وعلى الفور، تم نقله لتلقي العلاج، ثم تقرر سفره إلى القاهرة لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد شهر ونصف من العلاج المتواصل، متأثرًا بإصابته.

وفي هذا السياق، نعت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة قنا، في بيان رسمي، شهيد الواجب الإنساني الدكتور أبو الحسن رجب، الذي وافته المنية بعد شهر من محاولات إنقاذه، عقب إصابته بطلق ناري طائش خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات بمركز دشنا بمحافظة قنا، وذلك على خلفية نشوب مشاجرة بين عائلتين في محيط القافلة.

وقالت النقابة في بيانها إن الفقيد جسد أسمى معاني التضحية والإخلاص، إذ كان يؤدي رسالته السامية في خدمة المرضى والمحتاجين، قبل أن تطاله يد الغدر وهو في ميدان العمل الإنساني. 

وأضافت النقابة أن الجهود الطبية المكثفة التي بذلت على مدار أكثر من شهر لم تنجح في إنقاذه، حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه، تاركا خلفه سيرة طيبة وذكرى خالدة في قلوب زملائه ومرضاه.

وأكدت نقابة الأطباء أن مجلسها ظل إلى جانب الفقيد منذ لحظة إصابته وحتى وفاته، مشددة على أنها لن تنسى ما قدمه من عطاء إنساني ومهني، وداعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

طبيب وفاة طبيب طبيب قنا محافظة قنا وزير الصحة وفاة طبيب قنا استشهاد طبيب قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

ترشيحاتنا

كيا تاسمان

الذكاء الاصطناعي يضع كيا في مأزق بسبب شاحنة يرغب فيها الجميع

معرض

تكنولوجيا تقود المستقبل .. استعراض حلول التنقل الكهربائي الذكي في EVs Electrify Egypt 2025

أخبار السيارات

أخبار السيارات| جيب جلاديتور صحارى 2026.. عودة شيفروليه سونيك من الموت

بالصور

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف أعمالها لإزالة الاشغالات بمنطقة "حلقه السمك"

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد