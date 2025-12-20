قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاركا أثرا طيبا وسيرة عطرة في مجتمعه.. محافظ قنا: الطبيب شهيد الواجب لم يتأخر يوما عن خدمة مرضاه وأداء واجبه الوطني.. وعبد الحليم يطلق إسمه على منشأة صحية بمسقط رأسه

يوسف رجب

كرس الطبيب حياته لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، وأراد له الله الشهادة تاركا أثرا طيبا وسيرة عطرة في مجتمعه..

الطبيب شهيد الواجب

نعى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الطبيب شهيد الواجب، الدكتور أبو الحسن رجب فكري، أخصائي النساء والتوليد والحقن المجهري بمستشفى دشنا المركزي، والذي استشهد متأثرا بإصابته بطلق ناري خلال مغادرته عمله بإحدى القوافل الطبية، بعدما كرس حياته لخدمة المرضى وتخفيف آلامهم، تاركا أثرا طيبا وسيرة عطرة في مجتمعه.

وأكد محافظ قنا، في بيان رسمي اليوم، أن فقدان الدكتور أبو الحسن يمثل مصابا جللا للأوساط الطبية والمجتمعية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن رحيله كان مفجعا لزملائه وأسرته ولكل من عرفه وعمل معه، لا سيما أنه كان مثالا يحتذى به في المهنية والتفاني والإخلاص في أداء واجبه الإنساني.

اطلاق اسم الشهيد على الوحدة الصحية بقرية القناوية

وفي إطار تقدير الدولة لجهوده المخلصة، قرر الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إطلاق اسم "الدكتور أبو الحسن رجب فكري" على الوحدة الصحية بقرية القناوية، مسقط رأسه، تكريما لعطائه الطبي وإنجازاته في خدمة المرضى، وإبقاءً لذكراه خالدة بين أبناء مجتمعه الذي خدمه بإخلاص.
 

تفاصيل الواقعة

وكان الطبيب الفقيد، أصيب بطلق ناري، خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، وجرى نقل الطبيب بطلق نارى إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا.

وتبين أن الطلق النارى اخترق الكتف الأيسر نتج عنه كسر في الضلع الرابع الأيسر وتهتك في نسيج الرئة اليسرى، وتجمع دموي حول الرئة اليسري، وجرى إيقاف النزيف وتفريغ التجمع الدموي وإصلاح تهتك الرئه وجاري غلق الجرح دون استخراج المقذوف، لاستقراره خلف عظمة لوح الكتف الأيسر بين العضلات.

وبعد يومين من العلاج تم تحويل الطبيب المصاب إلى القاهرة للحصول على علاج متقدم، فى محاولة لإنقاذ من الرصاصة التى استقرت فى جسده.

و تمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط 3 أشخاص متورطين فى إصابة الطبيب نساء وتولي، وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية العطيات، تبادل خلالها الطرفين إطلاق أعيرة نارية، واخترق طلق نارى  جسد الطبيب.

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

