القبض على عامل تعدى على جاره في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وإعتراضه ومنعه من الوصول لمسكنه بقنا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 /الجارى تبلغ لقسم شرطة قنا من (مهندس – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (عامل – مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليه بالسب ومنعه من المرور بأحد الطرق لخلافات الجيرة فيما بينهما.. أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.