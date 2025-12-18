قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الوطنية للانتخابات: إعادة بين 8 مرشحين في دائرة القوصية بأسيوط

ارشيفية
ارشيفية
إسلام دياب


أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة فى الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس نتيجة 30 دائرة ملغاة والتي أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا بإلغائها.

أكد المستشار حازم بدوى إعادة بين 8 مرشحين بالدائرة الثانية القوصية بأسيوط وإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الأولى أول أسيوط وإعادة بين مرشحين بالدائرة السادسة دير مواس بالمنيا وإعادة بين 6 مرشحين بالدائرة الخامسة ملوي بالمنيا وإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة الرابعة أبو قرقاص بالمنيا وإعادة بين 8 مرشحين بالدائرة الثالثة مغاغة بالمنيا وإعادة بين 6 آخرين بالدائرة الأولى قسم أول المنيا وإعادة بين 6 آخرين بالدائرة الثالثة سنورس بالفيوم 

 وفوز مرشح وإعادة بين 6 آخرين بالدائرة الثانية عشر منشأة القناطر وفوز مرشح وإعادة بين اثنين آخرين بالدائرة العاشرة قسم أول أكتوبر وإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة التاسعة قسم الأهرام وإعادة بين 4 مرشحين بالدائرة السابعة العمرانية وفوز مرشحين وإعادة بين اثنين آخرين بالدائرة السادسة بولاق الدكرور  وفوز مرشحين وإعادة بين اثنين آخرين بالدائرة الثالثة البدرشين.


فوز هشام بدوي بالدائرة الأولى قسم الجيزة بنتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بأحكام «الإدارية العليا»


وأضاف بإبطال اللجنتين رقمى 40 التابعة للدائرة التاسعة بقسم الأهرام واللجنة 49 التابعة للدائرة السابعة بقسم العمرانية، لما شابهما من عيب جوهرى أثر فى مشروعية إجراءات الفرز مع استبعاد بطاقات التصويت لهاتين اللجنتين دون أن يؤثر ذلك على الدائرة الانتخابية التابعة لكل منهما واعتماد النتائج الرسمية التى جاءت على النحو التالى:

الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي حازم بدوي الإدارية العليا

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
عادل إمام
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
إيرينا يسري
