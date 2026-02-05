أسما إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

لفتت الإعلامية أسما إبراهيم الأنظار بإطلالة لافتة خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت بستايل جريء.

واعتمدت أسما على جمبسوت باللون الذهبي اللامع بتصميم كتف واحد، أبرز قوامها الرشيق، ونسّقته مع حزام جلدي أسود عريض أضاف لمسة عصرية للإطلالة. كما زادت القفازات السوداء الطويلة المزينة بتفاصيل الشراريب من فخامة اللوك.

وجاءت الإطلالة متناغمة مع مكياج ناعم ركّز على إبراز ملامحها الهادئة، مع تسريحة شعر منسدلة زادت من أناقة وبساطة اللوك، ما عكس ثقة أسما بذوقها واختياراتها الجريئة.

برنامج حبر سري

يُذكر أن أسما إبراهيم تستعد لموسم رمضان ٢٠٢٦ بموسم جديد من برنامج “حبر سري”