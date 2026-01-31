اسما ابراهيم تتألق بالأسود في حفل الشركة المتحدة

تألقت الإعلامية أسما إبراهيم خلال مشاركتها في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق موسم دراما رمضان 2026، والذي أُقيم مساء أمس وسط حضور لافت لنجوم الفن والإعلام وصُنّاع الدراما في مصر والوطن العربي

وأطلت أسما ابراهيم بإطلالة راقية تمزج بين الكلاسيكية والرقي، حيث ارتدت فستانًا أسود طويلًا من توقيع دار Dior، جاء بتصميم انسيابي ناعم وحمالات رفيعة، مع لمسات من الريش أضفت على الإطلالة طابعًا دراميًا أنيقًا يعكس ذوقها الرفيع



ونسّقت إطلالتها مع حقيبة يد سوداء أيقونية من نفس الدار بتفاصيل معدنية لامعة، بينما أكملت اللوك بمجوهرات فاخرة من دار Bvlgari شملت عقدًا مرصعًا بالألماس وسوارًا وأقراطًا بتصميم راقٍ أضفى بريقًا استثنائيًا على مظهرها.

كما اعتمدت حذاء كلاسيكى بكعب عالٍ من Christian Louboutin ليمنحها لمسة أنثوية جذابة.



ومن الناحية الجمالية، اختارت أسما تسريحة شعر مموجة منسدلة مع مكياج ناعم يبرز ملامحها الطبيعية، ما منحها حضورًا هادئًا وأنيقًا أمام عدسات المصورين.

ويأتى ظهور أسما ابراهيم فى الحفل تزامنًا مع استعدادها لبدء تصوير موسم جديد من برنامجها الشهير حبر سرى، المقرر عرضه ضمن خريطة برامج رمضان 2026، والذى اعتاد الجمهور من خلاله على لقاءات حصرية وتصريحات جريئة مع أبرز نجوم الفن والمشاهير.