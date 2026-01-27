بالجلد الاحمر.. أسما إبراهيم بإطلالة كاجول تلفت الأنظار

ظهرت الإعلامية أسما إبراهيم مؤخراً بإطلالة كاجول أنيقة تجمع بين البساطة والعصرية، حيث ارتدت جاكت جلد كلاسيكي أضفى على مظهرها لمسة شبابية وعصرية.

كما نسقت أسما مع إطلالتها ملابس مريحة تتناسب مع أسلوب الحياة اليومي، ما جعلها مثالاً للإطلالة العملية والأنيقة في الوقت نفسه.

ولم تقتصر أناقة أسما على الملابس فقط، بل أضافت لمسة مميزة من خلال تميمة إحدى الماركات الشهيرة المفضلة لديها، والتي حرصت على التقاط صور عدة معها ومشاركتها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الأمر أثار إعجاب جمهورها الذي أشاد بذوقها الرفيع في اختيار الإكسسوارات والقطع التي تعكس شخصيتها العصرية والمميزة.

كما عبّر عدد من متابعي أسما عن إعجابهم بجمعها بين الأناقة والكاجول في نفس الوقت، معتبرين أن إطلالتها مصدر إلهام لمحبي الموضة الباحثين عن أسلوب عملي وأنيق يناسب مختلف المناسبات اليومية.

وتستمر أسما إبراهيم في لفت الأنظار من خلال مشاركتها الدائمة لإطلالاتها المميزة، مما يجعلها واحدة من أبرز الإعلاميات اللواتي ينجحن في المزج بين الأناقة العملية واللمسات العصرية في كل ظهور لها.