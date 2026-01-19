بسعر عالي | فستان نسرين طافش يثير الجدل في Joy Awards 2026

حضرت النجمة نسرين طافش حفل Joy Awards الأخير بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء، حيث اختارت فستاناً أحمر طويل بتصميم ملفت مع فتحة عند الصدر وحزام يبرز الخصر، ليمنحها مظهراً أنيقاً وجريئاً في الوقت ذاته.



سعر الفستان وصل إلى حوالي 50 ألف جنيه مصري، ما جعله من أبرز إطلالات الحفل لهذا العام.

نسقت نسرين إطلالتها بترك شعرها منسدلاً بشكل ناعم ومكياج هادئ يبرز جمال وجهها، ما جذب أنظار الحضور والجمهور على حد سواء.



الإطلالة لاقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها الكثيرون من أبرز إطلالات النجمات في هذا الحدث.