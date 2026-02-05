قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
فن وثقافة

عمر السعيد وعمرو سعد والمخرج أحمد خالد موسي من كواليس تصوير مسلسل إفراج |صور

عمر السعيد و عمرو سعد و المخرج أحمد خالد موسي من كواليس تصوير مسلسل إفراج
عمر السعيد و عمرو سعد و المخرج أحمد خالد موسي من كواليس تصوير مسلسل إفراج
أوركيد سامي

يواصل الفنان عمر السعيد تصوير مشاهده في مسلسل إفراج ، حيث يجسد شخصية يونس ، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026 ، ويظهر في كواليس التصوير كل من عمر السعيد ، وبطل العمل عمرو سعد،  على حسن مدير المشروعات في شركة الصباح للإنتاج و مخرج المسلسل أحمد خالد موسي


تفاصيل دور عمر السعيد في مسلسل إفراج

يجسد عمر السعيد  شخصية مختلفة تماماً حيث يلعب دور "يونس"، وهو "سمكري سيارات" بسيط و تدور أحداث دوره في قلب حارة شعبية مصرية، حيث يعكس "يونس" نبض الشارع وعلاقاته الاجتماعية المتشابكة، ليكون محركاً رئيسياً في الأحداث الدرامية للعمل وجه لوجه و صراع دائم مع عمرو سعد بطل العمل .


ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦ شخصية عباس الريس في دراما شعبية اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقية والتي تحمل جرعة من الغموض والتشويق حول طبيعة القصة ومسار الأحداث وذلك كما ظهر في برومو العمل الذي تم طرحه الأيام الماضية.

ويضم فريق عمل المسلسل مجموعة من النجوم منهم عمرو سعد، وعبدالعزيز مخيون، وسما إبراهيم، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وسارة بركة، وشريف الدسوقي، وصفوة، وبسنت شوقي، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبدالحميد، ودنيا ماهر، ورضا إدريس، وعمر السعيد، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح،  وإخراج أحمد خالد موسى.

