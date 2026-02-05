عمر السعيد وعمرو سعد والمخرج أحمد خالد موسي من كواليس تصوير مسلسل إفراج |صور

يواصل الفنان عمر السعيد تصوير مشاهده في مسلسل إفراج ، حيث يجسد شخصية يونس ، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026 ، ويظهر في كواليس التصوير كل من عمر السعيد ، وبطل العمل عمرو سعد، على حسن مدير المشروعات في شركة الصباح للإنتاج و مخرج المسلسل أحمد خالد موسي



تفاصيل دور عمر السعيد في مسلسل إفراج

يجسد عمر السعيد شخصية مختلفة تماماً حيث يلعب دور "يونس"، وهو "سمكري سيارات" بسيط و تدور أحداث دوره في قلب حارة شعبية مصرية، حيث يعكس "يونس" نبض الشارع وعلاقاته الاجتماعية المتشابكة، ليكون محركاً رئيسياً في الأحداث الدرامية للعمل وجه لوجه و صراع دائم مع عمرو سعد بطل العمل .



ويقدم عمرو سعد في مسلسل إفراج رمضان ٢٠٢٦ شخصية عباس الريس في دراما شعبية اجتماعية مستوحاة من قصة حقيقية والتي تحمل جرعة من الغموض والتشويق حول طبيعة القصة ومسار الأحداث وذلك كما ظهر في برومو العمل الذي تم طرحه الأيام الماضية.

ويضم فريق عمل المسلسل مجموعة من النجوم منهم عمرو سعد، وعبدالعزيز مخيون، وسما إبراهيم، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وسارة بركة، وشريف الدسوقي، وصفوة، وبسنت شوقي، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبدالحميد، ودنيا ماهر، ورضا إدريس، وعمر السعيد، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.