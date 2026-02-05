قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
عطلة 3 أيام رسمياً في مصر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026
بعد تدخل قنصلي.. الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"دراجتك لحياة أفضل".. محافظ قنا يشارك في ماراثون الدراجات لنشر ثقافة ممارسة الرياضة

ماراثون الدراجات بقنا
ماراثون الدراجات بقنا
يوسف رجب

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات ماراثون الدراجات الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بقنا، ضمن مبادرة "دراجتك لحياة أفضل"، وذلك في إطار برنامج "مهارتي.. لياقتي" المنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وتحت مظلة برنامج "الرياضة من أجل التنمية".



جاء ذلك، بحضور بهاء الدين أحمد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، وبمشاركة أكثر من ١٥٠ مشاركًا من مختلف الأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، في أجواء رياضية تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب.



وأكد محافظ قنا، بأن تشجيع ركوب الدراجات يأتي في إطار نشر ثقافة الرياضة وأسلوب الحياة الصحي، لما لها من دور مهم في تعزيز الصحة البدنية والذهنية، فضلًا عن كونها وسيلة ترفيه ونمطًا اقتصاديًا ومستدامًا للتنقل، يسهم في تقليل الاعتماد على وسائل المواصلات التقليدية.

ووجه عبدالحليم، مديري المديريات والهيئات الحكومية، بضرورة توفير أماكن مخصصة وآمنة لانتظار الدراجات داخل المقرات الحكومية، لتيسير حركة الموظفين والمواطنين وتشجيعهم على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال يومية.

وأوضح محافظ قنا، بأن المحافظة بالتعاون مع إدارة البيئة والغرفة التجارية، ستعمل على الإعلان عن عدد من شركات ومحال الدراجات التي تقدم تخفيضات ونُظم بيع بالتقسيط، دعمًا لنشر ثقافة استخدام الدراجات بين المواطنين.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في الماراثون، موجّهًا الشكر لمديرية الشباب والرياضة، وكافة العاملين والقائمين على تنظيم الفعالية، لما لها من دور فاعل في دعم الشباب وتعزيز التنمية المجتمعية.

ويأتي تنظيم هذه الفعاليات، في إطار توجه الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة نحو دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تستهدف بناء جيل صحي وواعي، وتشجيع الشباب على تبني أسلوب حياة نشطة، إلى جانب نشر ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال التوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الدراجات الهوائية.


قنا ماراثون الدراجات دراجتك لحياة أفضل مديرية الشباب التنمية المجتمعية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وأردوغان

عبدالغني: زيارة أردوغان للقاهرة تعيد رسم خريطة التوازنات الإقليمية

الرئيس السيسي

برلماني: زيارة الرئيس التركي لمصر تعزز التنمية الاقتصادية وتدعم الاستقرار

النائبة داليا الاتربي

داليا الأتربي: حظر لعبة روبلوكس تدخل حاسم لحماية عقول أبنائنا من أي اختراق

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد