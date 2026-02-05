"دراجتك لحياة أفضل".. محافظ قنا يشارك في ماراثون الدراجات لنشر ثقافة ممارسة الرياضة

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات ماراثون الدراجات الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بقنا، ضمن مبادرة "دراجتك لحياة أفضل"، وذلك في إطار برنامج "مهارتي.. لياقتي" المنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وتحت مظلة برنامج "الرياضة من أجل التنمية".





جاء ذلك، بحضور بهاء الدين أحمد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، وبمشاركة أكثر من ١٥٠ مشاركًا من مختلف الأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظة، في أجواء رياضية تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الشباب.





وأكد محافظ قنا، بأن تشجيع ركوب الدراجات يأتي في إطار نشر ثقافة الرياضة وأسلوب الحياة الصحي، لما لها من دور مهم في تعزيز الصحة البدنية والذهنية، فضلًا عن كونها وسيلة ترفيه ونمطًا اقتصاديًا ومستدامًا للتنقل، يسهم في تقليل الاعتماد على وسائل المواصلات التقليدية.



ووجه عبدالحليم، مديري المديريات والهيئات الحكومية، بضرورة توفير أماكن مخصصة وآمنة لانتظار الدراجات داخل المقرات الحكومية، لتيسير حركة الموظفين والمواطنين وتشجيعهم على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال يومية.



وأوضح محافظ قنا، بأن المحافظة بالتعاون مع إدارة البيئة والغرفة التجارية، ستعمل على الإعلان عن عدد من شركات ومحال الدراجات التي تقدم تخفيضات ونُظم بيع بالتقسيط، دعمًا لنشر ثقافة استخدام الدراجات بين المواطنين.



وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في الماراثون، موجّهًا الشكر لمديرية الشباب والرياضة، وكافة العاملين والقائمين على تنظيم الفعالية، لما لها من دور فاعل في دعم الشباب وتعزيز التنمية المجتمعية.



ويأتي تنظيم هذه الفعاليات، في إطار توجه الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة نحو دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تستهدف بناء جيل صحي وواعي، وتشجيع الشباب على تبني أسلوب حياة نشطة، إلى جانب نشر ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال التوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الدراجات الهوائية.



