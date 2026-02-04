قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
محافظات

بعد تطويرها.. رئيس جامعة قنا يفتتح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الطوارئ

افتتاح مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الطوارىء
افتتاح مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الطوارىء
يوسف رجب

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الطوارئ والإصابات المرزوقى، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويرها الشامل على مستوى البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بما يواكب أحدث النظم والتقنيات الطبية الحديثة، ويعزز من قدرة المستشفى على تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لمرضى إقليم جنوب الصعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور حسن صديق، رئيس قسم الجهاز الهضمي، الدكتور حسام إسماعيل، رئيس قسم الباطنة، الدكتور أحمد عليان، مدير مستشفى الطوارئ والإصابات، والدكتور مصعب ممدوح، نائب مدير المستشفى، المهندس محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية، والأستاذ محمد صلاح، المدير المالى والإداري لمستشفى الطوارئ والإصابات، إلى جانب نخبة من أساتذة كلية الطب وأعضاء الهيئة المعاونة، والأطباء، ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

واستمع رئيس جامعة قنا، إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل داخل الوحدة ومكوناتها المختلفة، قدمه الدكتور محمد تاج الدين، أستاذ الجهاز الهضمي بكلية الطب، حيث استعرض الإمكانات الطبية والتجهيزية للوحدة، ودورها في تقديم خدمات طبية دقيقة ومتخصصة.

وتضم وحدة مناظير الجهاز الهضمي عددا من الأقسام المجهزة بأحدث الإمكانات، من بينها غرفة إفاقة، وغرفة تعقيم، ومناظير القولون والمعدة، ومنظار القنوات المرارية، ووحدة المناظير التداخلية، ومنظار الشعب الهوائية، إلى جانب غرف لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، وغرفة مخصصة للأطباء، وغرفة سيمنار علمي، فضلاً عن مكان مُجهز لاستقبال المرضى وصالات انتظار تليق بالمترددين على الوحدة.

وأوضح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن افتتاح وتطوير وحدة مناظير الجهاز الهضمي يُعد إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية، ويسهم بشكل مباشر في تقديم رعاية طبية متميزة للمرضى، إلى جانب دعم العملية التعليمية والبحثية لطلاب كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار عكاوى، إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا في دعم كليات القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات الرقمية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة تواكب معايير الجودة العالمية، وتلبي احتياجات مواطني إقليم جنوب الصعيد.

وشدد رئيس جامعة قنا، على أهمية التطوير المستمر والتدريب الدائم لكوادر المنظومة الصحية في مختلف التخصصات، وضرورة تحقيق التكامل بين أقسام المستشفيات الجامعية وكليات القطاع الطبي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الطبي والعلاجي، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.


قنا مستشفى الطوارئ جامعة قنا المستشفيات الجامعية الجهاز الهضمي دعم العملية التعليمية المنظومة الصحية أخبار قنا

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
محافظ الشرقية
رفع اشغالات
معرض أهلاً رمضان
