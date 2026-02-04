قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة قنا تنفي شائعات المحاباة: لا تعيينات قيادية خارج إطار القانون

مديرية الزراعة بقنا
مديرية الزراعة بقنا
يوسف رجب

أصدرت مديرية الزراعة بقنا، بيانًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات لتعيين مدير عام للإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بالمديرية عن طريق المحاباة وتجاوز معايير الكفاءة، مؤكدة أن هذه الأنباء تفتقر تمامًا إلى الصحة والمصداقية. 

وأوضحت مديرية الزراعة في بيانها، أن وظيفة "مدير عام التعاون الزراعي"، تعد من الوظائف القيادية الهامة في الهيكل التنظيمي، مشددة على أن هذه الوظيفة لم يتم الإعلان عن خلوها حتى تاريخه، مما يجعل الحديث عن أي ترشيحات أو تعيينات حالية مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. 



وأكدت مديرية الزراعة، على أن شغل الوظائف القيادية لا يتم بأهواء شخصية، بل يخضع بصرامة لنصوص القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية، حيث يتم تشكيل لجنة متخصصة للوظائف القيادية برئاسة السلطة المختصة، تتولى تقييم المتقدمين بناءً على معايير فنية وإدارية دقيقة تشمل القدرات العلمية، التدرج الوظيفي، السمات الشخصية، بالإضافة إلى المقترح التطويري الذي يقدمه المرشح للنهوض بالإدارة. 

وشددت مديرية الزراعة، على أن ما نشر في هذا الصدد هو محض كذب وتضليل متعمد للرأي العام، مؤكدة أنها تتبع أقصى درجات الشفافية في كافة إجراءاتها الإدارية، ولا تقبل بأي حال من الأحوال تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص، أو معايير الكفاءة التي أقرها القانون المصري. 

واختتمت المديرية بيانها، بتوجيه رسالة لمروجي الشائعات، بضرورة الالتزام بأسس النشر المهني والتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، مؤكدة على أن ترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، مما يستوجب تحري الدقة والموضوعية لخدمة الصالح العام.

 

زراعة قنا قنا الخدمة المدنية التعاون الزراعي التواصل الاجتماعي الوظائف القيادية مديرية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

ترشيحاتنا

رئيس نادى الزهور

نادى الزهور يشارك الهلال الأحمر فى تعبئة كراتين دعم أهالي غزة

البابا لاون

بابا الفاتيكان: الله تكلّم بلغة الإنسان لأن الفهم أول أفعال المحبة

سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه

سفير فرنسا: 400 طن من المساعدات الإنسانية سيتم توجيهها إلى الفلسطينيين بغزة

بالصور

تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون

تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون
تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون
تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد