وكيل تعليم قنا: إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في أقرب وقت

أكد طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، استمرار أعمال المراجعة والرصد داخل كنترول الشهادة الإعدادية على قدم وساق، لضمان سرعة إنهاء أعمال التصحيح وإعلان النتائج في أقرب وقت، لطمأنة اولياء أمور الطلاب، موجهاً بضرورة تحري الدقة التامة، وتطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية في تصحيح ورصد درجات الامتحانات.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، سير وانضباط العمل بكنترول الشهادة الإعدادية المنعقد بمدرسة التحرير الإعدادية بنين، ورافقه خلالها أسامة قدوس مصطفى، مدير العلاقات العامة، وعماد حطب، وكيل الكنترول، ورفاعى حسن، مدير مدرسة التحرير.







كما شدد سعد الدين، على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل غرف الكنترول والحفاظ على سرية العمل، والتأكد من تصحيح كافة أجزاء إجابة الطالب، ومراجعة الجمع الجزئي والكلي للدرجات بعناية، مع توفير المناخ المناسب للمعلمين القائمين على أعمال التصحيح لضمان أداء مهامهم بسهولة ويسر.



وفى سياق آخر تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فعاليات البرامج التدريبى "أساسيات القيادة المدرسية" بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية التابعة لادارة قنا، والمزمع عقده خلال الفترة من الثلاثاء 3 فبراير وحتى الخميس 5 فبراير 2026 ، والذي يستهدف إعداد المدربين القائمين على تدريب مديري المدارس الابتدائية، وذلك في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنمية المهارات القيادية والإدارية.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، فعاليات الحقيبة التدريبية الرابعة لمعلمات رياض الأطفال، والتي تأتي تحت عنوان «التدريس باستخدام رواية القصة وتنمية مهارات القراءة لطفل الروضة» ، لما لها من دور فاعل في تنمية مهارات الأطفال اللغوية وتعزيز قدراتهم القرائية في المراحل العمرية المبكرة.

وأكد سعد الدين، أهمية الدور الذي تقوم به مثل هذه البرامج التدريبية في الحقل التعليمي، وتحقيق التنمية المهنية المستمرة لكافة الكوادر البشرية العاملة بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.





