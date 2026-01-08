قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد
100 ألف دولار لكل مواطن .. ترامب يُغري سكان جرينلاند للانفصال والانضمام لأمريكا
اعتراف إسرائيل بـ إقليم أرض الصومال .. بيان قوي من مصر و22 دولة ضد تل أبيب
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب
العربية اتقلبت | مصرع الدكتور ياسر محمود سيد رئيس مركز ومدينة الداخلة
ترامب: إيران لا تتصرف بشكل جيد وسنضربها بقوة إذا قتلت المحتجين
قبل شهر رمضان.. وزير الزراعة يعلن بشرى للمواطنين بشأن أسعار الدواجن
وزير الزراعة: أزمة منتجي الدواجن انتهت والأسعار مستقرة
نزل التردد دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار
تأكيدا لـ صدى البلد.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع بيراميدز عبد الرحمن جودة
المتظاهرون الإيرانيون يشعلون النيران في الحوزة الدينية بـ فرخشهر | شاهد
توك شو

محلل سياسي: الولايات المتحدة أمنت بدائل نفطية قبل استهداف إيران

النفط
النفط
محمد شحتة

حذر الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، من أن إيران باتت تحت دائرة الاستهداف المباشر في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن السيناريوهات الحالية تشير إلى احتمالية توجيه ضربات عسكرية محددة، بعد أن أمنت الولايات المتحدة بدائل نفطية استراتيجية، على رأسها النفط الفنزويلي، لتأمين احتياجاتها دون الاعتماد على موارد إيران.

وأوضح العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء في الكونجرس الأمريكي تكشف عن مخطط مدروس لضرب إيران في حال استمرار الاحتجاجات الداخلية وعدم استجابة السلطات للضغوط.

وأشار إلى أن هذا المخطط يعكس استراتيجية شاملة للضغط على طهران وضمان تنفيذ أجندات إقليمية كبرى، تشمل إعادة ترتيب النفوذ في سوريا والعراق وصولًا إلى منطقة الفرات وميليشيات الحشد الشعبي.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن التحركات الحالية تمثل جزءًا من صراع أوسع يشمل الشرق الأوسط بأكمله، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى توترات خطيرة تتجاوز الحدود الإيرانية.

إيران بدائل نفطية الولايات المتحدة الكونجرس الأمريكي الفرات

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

سعر الذهب

الجرام يسجل 7000 جنيه بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الامطار

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

الزواج

خبير اجتماعي: الزواج في العصر الحديث أصبح أشبه بـ«جمعية استهلاكية»

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الدولة المصرية وضعت القطاع الصحي ضمن أولوية ملفات الأمن القومي

الحرب العالمية

حرب عالمية بلا قنابل شاملة .. خبير يكشف ملامح الصراع الدولي الجديد

دراسة تكشف: ترك الفطور بعمر المراهقة قد يتسبب بالسمنة

بعد مرض لقاء سويدان.. تحذير: التوتر يسبب العصب السابع وهذه الحيل تحميك منه

ادعوا له بالرحمة.. معلومات صـادمة عن مرض ابن فيروز

سكر الحمل.. أعراضه و تأثيره على الأم و الجنين

نجوى ابراهيم

إصابة قديمة تعود من جديد.. نجوى إبراهيم تروي ما حدث في أمريكا

محمود سعد والزواج الثاني

زواج في الخفاء يشعل الجدل.. رأي محمود سعد بعد أزمة لقاء الخميسي

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

