محلل سياسي: الولايات المتحدة أمنت بدائل نفطية قبل استهداف إيران

حذر الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، من أن إيران باتت تحت دائرة الاستهداف المباشر في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن السيناريوهات الحالية تشير إلى احتمالية توجيه ضربات عسكرية محددة، بعد أن أمنت الولايات المتحدة بدائل نفطية استراتيجية، على رأسها النفط الفنزويلي، لتأمين احتياجاتها دون الاعتماد على موارد إيران.

وأوضح العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء في الكونجرس الأمريكي تكشف عن مخطط مدروس لضرب إيران في حال استمرار الاحتجاجات الداخلية وعدم استجابة السلطات للضغوط.

وأشار إلى أن هذا المخطط يعكس استراتيجية شاملة للضغط على طهران وضمان تنفيذ أجندات إقليمية كبرى، تشمل إعادة ترتيب النفوذ في سوريا والعراق وصولًا إلى منطقة الفرات وميليشيات الحشد الشعبي.

وأكد خبير العلاقات الدولية أن التحركات الحالية تمثل جزءًا من صراع أوسع يشمل الشرق الأوسط بأكمله، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى توترات خطيرة تتجاوز الحدود الإيرانية.