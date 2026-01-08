استقرار أسعار النفط وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وبداية متقلبة للأسهم العالمية

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعد موجة تراجع شهدتها في الجلسات السابقة، في وقت بدأت فيه أسواق الأسهم تداولاتها على نحو متقلب، مع تقييم المستثمرين لتداعيات تصاعد التوترات الجيوسياسية وصدور بيانات متباينة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.



وكانت أسعار النفط قد تراجعت هذا الأسبوع مع توقعات بزيادة إنتاج الخام الفنزويلي، قبل أن تستعيد بعض خسائرها الخميس، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 56.38 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 0.68% إلى 60.37 دولار للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.



وقال مسؤولون أمريكيون كبار، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي وعائداته إلى أجل غير مسمى، بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الفنزويلي، وإعادة بناء قطاع النفط، وضمان تصرف كاراكاس بما يخدم المصالح الأمريكية.



وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع قيام الولايات المتحدة، في اليوم نفسه، بمصادرة ناقلتي نفط مرتبطتين بفنزويلا في المحيط الأطلسي، كانت إحداهما تبحر تحت العلم الروسي، في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب المكثفة لفرض السيطرة على تدفقات النفط في الأمريكيتين.



ولا تزال التطورات في فنزويلا تتصدر العناوين منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو، فيما تركزت معظم ردود فعل الأسواق حتى الآن في أسواق السلع الأولية.



وقال محللون إن "رد فعل السوق السلبي على تصريحات ترامب بشأن السيطرة على النفط الفنزويلي يبدو مبالغًا فيه إلى حد ما".



وأضافوا أن "السيطرة الأمريكية على مبيعات النفط قد تعني في الواقع استمرار العقوبات أو القيود في الأجل القصير، وهو ما سيكون عامل دعم لأسعار النفط ونعتقد أن هذا هو السبب وراء تعافي الأسعار هذا الصباح".

