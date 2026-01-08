قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من قمع الأكراد في حلب.. ويطالب المجتمع الدولي بالتحرّك
قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

استقرار أسعار النفط وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وبداية متقلبة للأسهم العالمية

أ ش أ

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعد موجة تراجع شهدتها في الجلسات السابقة، في وقت بدأت فيه أسواق الأسهم تداولاتها على نحو متقلب، مع تقييم المستثمرين لتداعيات تصاعد التوترات الجيوسياسية وصدور بيانات متباينة عن سوق العمل في الولايات المتحدة.


وكانت أسعار النفط قد تراجعت هذا الأسبوع مع توقعات بزيادة إنتاج الخام الفنزويلي، قبل أن تستعيد بعض خسائرها الخميس، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 56.38 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 0.68% إلى 60.37 دولار للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.


وقال مسؤولون أمريكيون كبار، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي وعائداته إلى أجل غير مسمى، بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الفنزويلي، وإعادة بناء قطاع النفط، وضمان تصرف كاراكاس بما يخدم المصالح الأمريكية.


وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع قيام الولايات المتحدة، في اليوم نفسه، بمصادرة ناقلتي نفط مرتبطتين بفنزويلا في المحيط الأطلسي، كانت إحداهما تبحر تحت العلم الروسي، في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب المكثفة لفرض السيطرة على تدفقات النفط في الأمريكيتين.


ولا تزال التطورات في فنزويلا تتصدر العناوين منذ الإطاحة بنيكولاس مادورو، فيما تركزت معظم ردود فعل الأسواق حتى الآن في أسواق السلع الأولية.


وقال محللون إن "رد فعل السوق السلبي على تصريحات ترامب بشأن السيطرة على النفط الفنزويلي يبدو مبالغًا فيه إلى حد ما".


وأضافوا أن "السيطرة الأمريكية على مبيعات النفط قد تعني في الواقع استمرار العقوبات أو القيود في الأجل القصير، وهو ما سيكون عامل دعم لأسعار النفط ونعتقد أن هذا هو السبب وراء تعافي الأسعار هذا الصباح".
 

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

مصطفى محمد

مجدي طلبة: مصطفى محمد لا يستحق المشاركة أساسياً في تشكيل منتخب مصر

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة تستقبل بعثة أبطال مصر في بطولة إنجلترا المفتوحة للإسكواش للناشئين والناشئات

شوبير

شوبير يلمح لرحيل حارس مرمى النادي الأهلي.. من يكون؟

الأهلي

تعرف على مباريات اليوم بالجولة الخامسة لدوري سيدات السلة

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

