مبادرة "بُناة مصر الرقمية".. بوابتك نحو الاحتراف التقني

في إطار سعي الدولة لتعزيز مهارات الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل في المجالات التقنية، أُطلقت مبادرة "بُناة مصر الرقمية" التي تقدم فرصة تدريبية مجانية وفريدة للخريجين المتفوقين.

التدريب الأكاديمي العملي والتعلم عن بُعد

تمتد المنحة لمدة 8 أشهر، تجمع بين التدريب الأكاديمي العملي والتعلم عن بُعد، مع حضور فعلي في مركز شباب الجزيرة بالقاهرة لتطوير المهارات العملية.

تهدف المبادرة إلى تأهيل الخريجين للعمل في أكبر الشركات المحلية والعالمية في مجالات التحول الرقمي والابتكار، مما يعكس التزام الدولة بتطوير قوى بشرية قادرة على قيادة المستقبل الرقمي.

كما توفر المبادرة فرصة حقيقية لرفع الكفاءات الرقمية والقيادية، مما يساهم في تشكيل جيل جديد من المتخصصين في التكنولوجيا.

للتسجيل ومعرفة مواعيد التقديم والشروط، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمبادرة https://www.debi.gov.eg/