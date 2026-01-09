قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
وظائف خالية برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. قدم الآن
الإفراط في غسل الشعر يسبب جفاف فروة الرأس وتقصفه.. تفاصيل
مبادرة "بُناة مصر الرقمية".. بوابتك نحو الاحتراف التقني
الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا اليوم الجمعة
استعراض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر مداخل جامعة هارفارد .. تفاصيل
الظلام الدامس يضرب فرنسا وبريطانيا بسبب العاصفة غورتي
التركيبة الكاملة لمجلس النواب الجديد.. إنفوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإفراط في غسل الشعر يسبب جفاف فروة الرأس وتقصفه.. تفاصيل

غسل الشعر
غسل الشعر
البهى عمرو

قالت الدكتورة فيكتوريا عنيني، أخصائية الأمراض الجلدية، إن فروة الرأس تشبه في طبيعتها بشرة الوجه، لكن مع وجود غطاء الشعر، وهو ما يمنح فروة الرأس خصوصية، حيث يقوم الشعر بحماية الجلد، بينما يقوم الأخير بإفراز مادة دهنية ترطب وتحمي البشرة.

وتابعت، في مداخلة عبر “زووم” خلال برنامج “صباح جديد” الذي تقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين عساس، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الغسل المتكرر للرأس يزيل المادة الدهنية التي تحمي فروة الرأس، ما يسبب جفافًا ينتج عنه تقصف الشعر.

وأشارت إلى أن عدد مرات غسل الشعر يتحدد بعد معرفة طبيعة فروة الرأس، سواء كانت جافة أم دهنية، إضافة إلى حالتها في فصلي الصيف والشتاء.

وأكدت أن غسل الشعر مرتين أسبوعيًا في فصل الشتاء يُعد عددًا كافيًا للحفاظ على صحة فروة الرأس، بينما في فصل الصيف يُفضل غسل الشعر يومًا وتركه يومًا، مع الحفاظ على إبقاء المادة الدهنية في فروة الرأس، لحماية الشعر من التلف.

الأمراض الجلدية القاهرة الإخبارية الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

الأرصاد

الأقمار الصناعية ترصد غطاءً سحابيا كثيفا.. وأمطار غزيرة تضرب السواحل الشمالية الغربية

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

زفاف ابنة منير مكرم

بأجواء عائلية.. منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته يارا

منتخب مصر

حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

ترشيحاتنا

الصين

الصين: سنواصل دعم فنزويلا بقوة في حماية سيادتها وكرامتها وأمنها

أحمد الشرع

الشرع يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية

نيكولاي ملادينوف 

سيتولى مدير مجلس السلام التابع لترامب.. نيكولاي ملادينوف يزور رام الله

بالصور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد