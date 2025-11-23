قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
محافظات

محافظ أسيوط يشارك في قداس ترقية الأنبا يوأنس

محافظ أسيوط يشارك في قداس ترقية الأنبا يوأنس إلى رتبة مطران بالكاتدرائية المرقسية
محافظ أسيوط يشارك في قداس ترقية الأنبا يوأنس إلى رتبة مطران بالكاتدرائية المرقسية
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم، القداس المقام بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس في العباسية، بمناسبة ترقية الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها إلى رتبة مطران.

وذلك، في احتفال رسمي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبمشاركة أعضاء المجمع المقدس، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان والشخصيات العامة.

وجاء حضور محافظ أسيوط يرافقه المهندس عمرو أبوالعيون عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمقدم محمد عبدالقادر مدير مكتب المحافظ ليجسد ما يجمع المحافظة ومؤسساتها الدينية من علاقات راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك لخدمة أبناء المحافظة.

تهنئة لنيافة الأنبا يوأنس على نيل رتبة المطران

وفي كلمته خلال الاحتفال، أعرب اللواء دكتور هشام أبو النصر عن بالغ سعادته بمشاركة الكنيسة في إحدى أهم مناسباتها الروحية، موجهًا التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس على نيل رتبة المطران مشيرًا إلى إن الأنبا يوأنس كان ولا يزال أحد الرموز الروحية التي تقدم خدمة مخلصة لأبناء أسيوط دون تمييز، وهو نموذج لرجل الدين الوطني الذي يحمل هموم الناس ويساهم في كل ما يخدم المجتمع.

وأضاف المحافظ أن الإيبارشية لعبت دورًا فاعلًا في دعم العديد من المبادرات التنموية والخدمية بالمحافظة، سواء في مجالات رعاية الأسر الأولى بالرعاية، أو دعم المبادرات الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس إيمان الكنيسة بأن التنمية مسئولية مشتركة.

وأوضح المحافظ أن العلاقة بين المحافظة والكنيسة علاقة ممتدة ومتجددة، تقوم على قيم المحبة والتعايش والعمل من أجل الصالح العام، مؤكدًا أن الدولة تفتح ذراعيها دائمًا لكل المؤسسات الدينية للمشاركة في جهود البناء والتنمية، وأن الكنيسة القبطية كانت وستظل شريكًا رئيسيًا في تعزيز الاستقرار وترسيخ قيم المواطنة.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على استمرار التعاون مع الإيبارشية في مختلف الملفات، وبخاصة تلك المتعلقة بخدمة المواطن الأسيوطي، قائلاً: أبواب المحافظة ستظل مفتوحة دائمًا لكل مبادرة خير، ولكل يد تمتد لخدمة الناس، وهذا ما نشهده من الكنيسة ورجالها وعلى رأسهم نيافة الأنبا يوأنس.

وجاءت صلوات القداس الإلهي في أجواء روحية مهيبة، حيث منح قداسة البابا تواضروس الثاني رتبة "مطران" لخمسة من الآباء الأساقفة، كان على رأسهم الأنبا يوأنس، وشهدت المراسم صلوات خاصة لرفع اسم نيافته على المذبح، وسط حضور واسع من أبناء الإيبارشية الذين احتفلوا بهذه المناسبة.

ويعد الأنبا يوأنس من أبرز أساقفة الصعيد، إذ ارتبط اسمه بمسيرة طويلة من العمل الرعوي والتعليمي والإنساني داخل الإيبارشية، فضلًا عن دوره الفاعل داخل المجمع المقدس، ما يجعل ترقيته إلى رتبة مطران تتويجًا لمسيرة من العطاء والخدمة.

