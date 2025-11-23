محافظ أسيوط: استرداد أكثر من 107 فدادين خلال حملات لإزالة التعديات

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استرداد أكثر من 107 فدان من أملاك الدولة خلال تنفيذ 29 حالة إزالة لتعديات ومخالفات مباني.

وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بحماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واستعادة حق الدولة.

إزالة 29 حالة تعدي

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في 6 مراكز هي، ديروط، والفتح، وساحل سليم، والقوصية، وصدفا، ومنفلوط، حيث أسفرت عن إزالة 29 حالة تعدي واسترداد 107 فدان و6 قيراط و18 سهم فضلا عن 474 متر مربع من المباني، وشملت الإزالات 16 حالة تعدي على أملاك الريف المصري بمركز ديروط، و6 حالات بمركز الفتح تعدي على أراضي زراعية، و4 حالات استرداد تقنين إصلاح زراعي ومتغيرات مكانية بالإضافة إلى حالة تعدي على أراضي زراعية بمراكز القوصية ومنفلوط وصدفا، وذلك ضمن خطة الدولة لاسترداد الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حزم.

وأكد المحافظ أن أعمال الإزالة تمت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وتحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان التنفيذ بدقة وانضباط.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على استمرار العمل بجميع المراكز والأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو من خلال أرقام الغرفة (088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات والتعامل معها بشكل فوري.