محافظ أسيوط يكشف تفاصيل إنشاء أول أوبرا في الصعيد

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن دراسة إطلاق مشروع إنشاء أول دار للأوبرا المصرية في المحافظة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصعيد مصر في كافة المجالات ودعم التنمية في كل المجالات، خاصة الثقافة والفنون، قائلًا: “نعمل في المحافظة على دراسة إطلاق أول أوبرا في الصعيد، وهو مشروع ضخم ويمثل نقلة حضارية، خاصة أن أسيوط أهل الثقافة والعلم.”

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أنها ستكون مركزًا تنويريًا يقدم الفنون الرفيعة ويعيد إحياء التراث الفني المصري، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو وعدد من الجهات المانحة.

وكشف أنه تم اختيار قصر ثقافة بهاء الدين في مدينة أسيوط ضمن الدراسة ليكون مقرًا للأوبرا، وسوف يتم معاينة المقر مع زيارة وزير الثقافة الثلاثاء القادم برفقة مدير دار الأوبرا لدراسة إمكانية تحويل القصر إلى مبنى ثقافي فني، لتكون أوبرا متكاملة للتراث الموسيقي الأوبرالي، ولتدريب أبناء أسيوط على الموسيقى وفنون الأوبرا والموسيقى الأوبرالية، مع الاستعانة بالمايسترو العالمي سليم سحاب، الذي شارك في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وأضاف: “المايسترو سليم سحاب سيكمل المشروع في تدريب المسيرة بعد مشاركته في عيد أسيوط القومي، وسوف يشارك كبار الفنانين المختصين في دار الأوبرا حتى ينهضوا بها، ونحقق النهضة الثقافية عبرها. وسيتم اختيار العناصر بعد الانتهاء من التدريب.”

وكشف أن الهدف من المشروع هو التوعية الثقافية والسياحية، وأن تكلفة المشروع التقديرية لم تُحدد بعد إلا بعد الانتهاء الكامل من الدراسة، حتى تكون التكلفة واضحة ودقيقة، قائلًا: "تمويل دار الأوبرا سيكون من الجهة الاقتصادية طبقًا للدراسات، بكل الإمكانيات عبر الشراكة الاجتماعية والإمكانات المادية المتوافرة لدى المحافظة، وأيضًا إمكانيات وزارة الثقافة كل في اتجاهه."