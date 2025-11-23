قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الوادي الجديد: بدء نظر قضايا استئناف أسيوط بمجمع محاكم الخارجة

منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن بدء نظر جميع ملفات قضايا استئناف أسيوط بمأمورية استئناف الوادي الجديد، بالمقر الجديد بمجمع محاكم الخارجة داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية اعتبارًا من الأول من شهر ديسمبر المقبل، وذلك ذلك تنفيذًا لقرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل، عقب زيارته للمحافظة لافتتاح مجمع المحاكم؛ وذلك تيسيرًا لإجراءات التقاضي على المواطنين والمحامين داخل المحافظة، وتخفيفًا من مشقة وتكلفة الانتقال، حيث ستُعقد جلسات المدني الكلي المستأنف، والأسرة المستأنف، والعمالي المستأنف، والجنايات أول درجة والجنايات المستأنف بالمأمورية الجديدة بدلًا من مأمورية أسيوط.

وكان المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتح مجمع محاكم الوادي الجديد و مقر هيئتي قضايا الدولة، والنيابة الإدارية بمجمع المصالح الحكومية، يرافقه عدد من مساعديه المعنيين، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكان في استقبال اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي رحب بوزير العدل معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة واسهامها في تطوير منظومة التقاضي وتوفير بيئة تليق بالقضاة والمواطنين.

كما افتتح وزير العدل مقر هيئة قضايا الدولة ومقر النيابة الإدارية، ومجمع محاكم الوادي الجديد الذي يقع على مساحة قدرها (15000 م2)، ويضم مبنى المحكمة (محكمة الوادي الجديد الابتدائية – ومحكمة الخارجة الجزئية – ومحكمة الطفل والأسرة – ومأمورية استئناف الوادي الجديد التابعة لمحكمة استئناف اسيوط – ومقار لنيابة الوادي الجديد الكلية والأسرة والطفل والمرور – استراحة المحامين) ومبنى استراحة السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومبنى للخدمات.

وأعقب ذلك جولة تفقدية بدأت بالمكتب الأمامي، وقاعات الجلسات، ومكاتب الموظفين والتقى وزير العدل بنقيب المحامين بالمحافظة، وعدد من المحامين في استراحتهم بالمجمع.

وكان قد اختتم الوزير جولته بافتتاح مأمورية شهر عقاري الخارجة ومكتب توثيق الخارجة، والتقى عدد من المواطنين واستمع إلى طلباتهم، ووجه بفحصها وشدد على أهمية تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورة مع الحرص على حسن معاملتهم.

