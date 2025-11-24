محافظ أسيوط: إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، أسفرت عن إزالة 12 حالة مخالفة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بضرورة حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف واسترداد حقوق الدولة.

وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت في 5 مراكز وحي على مستوى المحافظة، حيث جرى استرداد 2 قيراط و12 سهمًا من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 960 مترا مربعا من أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية.

إزالة 6 حالات متغيرات مكانية بمركز أبوتيج

وشملت الإزالات مراكز: الفتح، صدفا، القوصية، البداري، وأبوتيج، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط. وأسفرت جهود الحملات عن إزالة 6 حالات متغيرات مكانية بمركز أبوتيج، وحالتين تعدي فوري على أراضي زراعية بالقوصية، إضافة إلى حالة تعدي واحدة في كل من الفتح وصدفا والبداري وحي غرب، وذلك ضمن خطة الدولة لاستعادة أراضيها وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.

الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن أعمال الإزالة جاءت تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بدقة وانضباط.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات بكافة المراكز طبقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة 114، أو الاتصال بالأرقام 088/2135858 – 088/2135727، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لرصد البلاغات والتعامل معها فورًا.