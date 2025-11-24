قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، أسفرت عن إزالة 12 حالة مخالفة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بضرورة حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف واسترداد حقوق الدولة.

وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت في 5 مراكز وحي على مستوى المحافظة، حيث جرى استرداد 2 قيراط و12 سهمًا من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 960 مترا مربعا من أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية.

إزالة 6 حالات متغيرات مكانية بمركز أبوتيج

وشملت الإزالات مراكز: الفتح، صدفا، القوصية، البداري، وأبوتيج، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط. وأسفرت جهود الحملات عن إزالة 6 حالات متغيرات مكانية بمركز أبوتيج، وحالتين تعدي فوري على أراضي زراعية بالقوصية، إضافة إلى حالة تعدي واحدة في كل من الفتح وصدفا والبداري وحي غرب، وذلك ضمن خطة الدولة لاستعادة أراضيها وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.

الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن أعمال الإزالة جاءت تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بدقة وانضباط.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات بكافة المراكز طبقًا للجدول الزمني المحدد، مؤكداً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تهاون.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بدعوة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة 114، أو الاتصال بالأرقام 088/2135858 – 088/2135727، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لرصد البلاغات والتعامل معها فورًا.

أسيوط إزالة التعديات الأراضي الزراعية أملاك الدولة إزالة 12 حالة مخالفة التصدي للبناء المخالف استرداد حقوق الدولة

