قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مباحثات مهمة لوفد السياحة بالسعودية استعدادا للحج

الحج السياحي
الحج السياحي
محمد الاسكندرانى

يبدأ اليوم في مكة المكرمة وفد من ممثلي شركات السياحة والقطاع الخاص باللجنة العليا للحج والعمرة مباحثات ولقاءات مهمة ومكثفة مع نظرائهم السعوديين استعدادا لموسم الحج، ينضم الوفد إلى بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليا بالأراضي المقدسة برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة لشؤون الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ، يأتي ذلك في إطار التنسيق والاستعدادات المكثفة من الجانبين " الوزارة والقطاع الخاص " لموسم الحج الحالي ، كما يأتي في إطار المتابعة المستمرة لملفات العمرة والحج، وحرص غرفة شركات السياحة على دعم جهود الدولة في تنظيم الموسم وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

شركات السياحة 


يضم الوفد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية ، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات ، ووليد خليل رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة .


ومن المقرر أن يعقد وفد القطاع الخاص عدة لقاءات مكثفة وموسعة خاصة مع مقدم خدمات الحج  المسؤول عن خدمة حجاج السياحة بكافة برامجه " الفاخر والخمس نجوم والاقتصادي والبري " تستهدف الاجتماعات الوقوف على آخر استعدادات الراجحي لموسم الحج من كافة الجوانب ومنها: خدمات الإعاشة والتغذية والتنقلات ، والمواقع بكل من مشعري منى وعرفات.

كما تستهدف الاجتماعات مراجعة ما تم من إجراءات حتى الآن ، لحجز الأراضي الخاصة بجميع حجاج السياحة بكل البرامج في المشاعر المقدسة ، وكذلك بحث الإجراءات المطلوبة وتوقيتاتها خلال الفترة المقبلة استعدادا للحج


كما سيتم بحث الاستعدادات بكافة المخيمات المخصصة لحجاج السياحة ومطابقتها للاتفاقات المتفق عليها بين الجانبين وكذلك مطابقتها للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار للموسم ، كما تتناول المناقشات سبل تعزيز التنسيق بين كافة الجهات في البلدين وكذلك بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية، لتطوير آليات العمل المشترك، بما يحقق الانسيابية في الإجراءات، ويحافظ على حقوق الحجاج و المعتمرين، ويدعم استقرار منظومة العمرة خلال الموسم الحالي والمواسم المقبلة.


ومن المنتظر كذلك أن ينضم وفد القطاع الخاص إلى وفد وزارة السياحة والآثار لعقد عدة لقاءات مشتركة ومراجعة إجراءات ومتطلبات وزارة الحج والعمرة للموسم ، وقد أشادت وزارة الحج والعمرة بالتزام بعثة الحج السياحي وكذلك شركات السياحة بالإجراءات والتوقيتات الخاصة بموسم الحج وانهاء كافة الاجراءات في الأوقات المحددة لها 
 

كما تتناول المناقشات سبل تعزيز التنسيق بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية، وتطوير آليات العمل المشترك، بما يحقق الانسيابية في الإجراءات، ويحافظ على حقوق الحجاج المعتمرين، ويدعم استقرار منظومة العمرة خلال الموسم الحالي والمواسم المقبلة.

الحج السياحي شركات السياحة الحج وزارة السياحة والآثار حج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون

أستاذ قانون: البيئة الحالية غير ملائمة لإصدار قانون المحليات

صورة أرشيفية

بيان مشترك للأحزاب السياسية في جرينلاند يعلن رفض المساعي الأمريكية لضم الجزيرة

صورة أرشيفية

التضامن الاجتماعي تنقل مسنين من دور غير مرخصة بالإسكندرية.. تفاصيل

بالصور

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

جيب تودع سيارتها الشهيرة للأبد بسبب عيب خطير

إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe
إيقاف إنتاج جيب 4xe

كارثة اقتصادية أمريكية.. جنرال موتورز تسرح 1100 عامل من أكبر مصانعها

عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز
عمال جنرال موتورز

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد