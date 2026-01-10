مباحثات مهمة لوفد السياحة بالسعودية استعدادا للحج

يبدأ اليوم في مكة المكرمة وفد من ممثلي شركات السياحة والقطاع الخاص باللجنة العليا للحج والعمرة مباحثات ولقاءات مهمة ومكثفة مع نظرائهم السعوديين استعدادا لموسم الحج، ينضم الوفد إلى بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليا بالأراضي المقدسة برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة لشؤون الشركات ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ، يأتي ذلك في إطار التنسيق والاستعدادات المكثفة من الجانبين " الوزارة والقطاع الخاص " لموسم الحج الحالي ، كما يأتي في إطار المتابعة المستمرة لملفات العمرة والحج، وحرص غرفة شركات السياحة على دعم جهود الدولة في تنظيم الموسم وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

يضم الوفد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية ، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات ، ووليد خليل رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة .



ومن المقرر أن يعقد وفد القطاع الخاص عدة لقاءات مكثفة وموسعة خاصة مع مقدم خدمات الحج المسؤول عن خدمة حجاج السياحة بكافة برامجه " الفاخر والخمس نجوم والاقتصادي والبري " تستهدف الاجتماعات الوقوف على آخر استعدادات الراجحي لموسم الحج من كافة الجوانب ومنها: خدمات الإعاشة والتغذية والتنقلات ، والمواقع بكل من مشعري منى وعرفات.

كما تستهدف الاجتماعات مراجعة ما تم من إجراءات حتى الآن ، لحجز الأراضي الخاصة بجميع حجاج السياحة بكل البرامج في المشاعر المقدسة ، وكذلك بحث الإجراءات المطلوبة وتوقيتاتها خلال الفترة المقبلة استعدادا للحج



كما سيتم بحث الاستعدادات بكافة المخيمات المخصصة لحجاج السياحة ومطابقتها للاتفاقات المتفق عليها بين الجانبين وكذلك مطابقتها للضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار للموسم ، كما تتناول المناقشات سبل تعزيز التنسيق بين كافة الجهات في البلدين وكذلك بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها السعودية، لتطوير آليات العمل المشترك، بما يحقق الانسيابية في الإجراءات، ويحافظ على حقوق الحجاج و المعتمرين، ويدعم استقرار منظومة العمرة خلال الموسم الحالي والمواسم المقبلة.



ومن المنتظر كذلك أن ينضم وفد القطاع الخاص إلى وفد وزارة السياحة والآثار لعقد عدة لقاءات مشتركة ومراجعة إجراءات ومتطلبات وزارة الحج والعمرة للموسم ، وقد أشادت وزارة الحج والعمرة بالتزام بعثة الحج السياحي وكذلك شركات السياحة بالإجراءات والتوقيتات الخاصة بموسم الحج وانهاء كافة الاجراءات في الأوقات المحددة لها



