حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

هنو يتفقد منشآت أسيوط الثقافية .. ويؤكد : استمرار تطوير المواقع بالصعيد

جمال عاشور

في إطار زيارته الرسمية لمحافظة أسيوط، تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة عددًا من المنشآت الثقافية ومواقع العمل الجاري تطويرها، تأكيدًا على استراتيجية الوزارة في الارتقاء بما يُقدَّم للجمهور من خدمات فنية ومعرفية.

وخلال جولته داخل قصر ثقافة أسيوط، تفقد الوزير ما يجري تنفيذه من أعمال صيانة وتطوير، وشدد على ضرورة إنجاز الأعمال وفق المعايير الفنية الدقيقة، مع التأكيد على تنسيق الجداول الزمنية للعروض بحيث لا يحدث أي تعارض بين الأنشطة المسرحية وبرنامج سينما الشعب، حفاظًا على انتظام الخدمات الثقافية وتقديم أفضل تجربة للجمهور.

كما تفقد معرض إصدارات ومنفذ بيع مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث اطلع على أحدث العناوين ودور المنفذ في إتاحة الإصدارات بأسعار مناسبة لتعزيز الوعي الثقافي لدى رواد القصر، موجهًا بأهمية تنوع الكتب المعروضة ومراعاة العناوين الأكثر طلبًا.

وأشاد الوزير بمعرض نتاج ورش الفنون التشكيلية والخزف للفنان إبراهيم حسين، والذي يعكس مواهب أبناء أسيوط ويجسد ما تقدمه الورش الفنية من تدريب وإبداع يظهر في أعمال تحمل روح المكان ورؤى المبدعين من مختلف الأعمار.

وتضمنت الجولة زيارة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين المتخصص للطفل، حيث شدد الوزير على أهمية الإسراع في أعمال التطوير والإنشاءات بما يضمن توفير بيئة آمنة وجاذبة للأطفال، تساعدهم على تنمية مهاراتهم واستثمار طاقاتهم الإبداعية، والارتقاء بمستوى الخدمات الفنية والتعليمية المقدمة داخل القصر.

كما شملت الزيارة قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بني مر، للاطلاع على أعمال التطوير والصيانة الشاملة. وتزامنت الزيارة مع يوم ثقافي وفني متكامل قدّمه القصر للجمهور، تضمن ورشًا فنية للأطفال وورش حكي تناولت المتحف المصري الكبير والحضارة المصرية، تحت شعار: «فرحانين بالمتحف الكبير.. ولسه متاحف مصر كتير»، ضمن مبادرة «عزّة الهوية المصرية» التي تهدف إلى تعميق الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.

واطلع الوزير على معرض لنتاج ورش الفنون التشكيلية التي أبرزت مواهب مبدعي أسيوط من الأطفال والشباب، كما شهد لقاءً حواريًا حول قضية التنمر المدرسي بمشاركة عدد من طلاب المدارس، إضافة إلى محاضرة تعريفية حول الذكاء الاصطناعي قدّمها نادي التكنولوجيا، ومحاضرة مكتبية تناولت القيم الإيجابية والإنسانية.

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

الصلاة

احترام العبد لنداء الله.. أمين الإفتاء يوضح معنى الصلاة على وقتها

العنف ضد المرأة

باحثة بمرصد الأزهر: العنف ضد المرأة يتخذ صورًا خطيرة تتجاوز الضرب

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء مكتوبة كما ورد من السُنة النبوية.. اغتنم ثوابها

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

