هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
هل قضبان مساند الرأس مصممة لكسر زجاج السيارة؟ إليك الحقيقة

عزة عاطف

منذ عام 2016 يتداول مستخدمو وسائل التواصل منشورًا يدعي أن مسند الرأس في السيارة صمم ليكون قابلًا للفك وحادًا حتى يتمكن السائق او الراكب من كسر الزجاج في حالات الطوارئ مثل الحرائق او الغرق. 

كان المنشور يحمل نبرة تحذير مبالغًا فيها ويحث الناس على مشاركة المعلومة باعتبارها سرًا لا يعرفه الكثيرون، ما ساعد في انتشارها عالميًا.

الحقيقة ان أصل هذه الفكرة يعود الى فقرة في برنامج مسابقات ياباني من عام 2012، ثم تبناها البعض كـ "نصيحة نجاة" رغم غياب اي دليل تقني او هندسي يدعمها.

تفنيد الشائعة بالأدلة والوثائق

فريق التحقق في موقع سـنوبس عاد الى براءة الاختراع الخاصة بمساند الرأس في السيارات وراجع المواصفات القياسية التي تعتمدها هيئة السلامة المرورية الامريكية NHTSA. 

أكدت كل المراجع القانونية والهندسية أن مسند الرأس صمم فقط لتقليل إصابات الرقبة في الحوادث وليس ليكون اداة لتهشيم الزجاج.

المعايير الفنية الخاصة بزجاج السيارات كذلك لا تتضمن أي نص يعلل أن يكون الزجاج "قابلًا للكسر بسهولة من الداخل"، بل إن الزجاج الجانبي في أغلب السيارات الحديثة معالج بطبقة تمنحه صلابة عالية.

لتوضيح الواقع بعيدًا عن النظريات، أجرى الملازم رايان ميسون من إدارة الإطفاء في كورال سبرينج بفلوريدا تجربة عملية. 

دخل سيارة مغلقة، خلع مسند الرأس، وبدأ يضرب النافذة الجانبية بقوة. 

احتاج إلى 8 ضربات عنيفة حتى انكسرت النافذة في النهاية، رغم أنه رجل مدرب ويتمتع ببنية قوية.

يوضح الفيديو المتداول لتجربته أن العملية ليست سهلة إطلاق، وأن الاعتماد عليها في لحظة طوارئ قد يكون مضللًا بل وخطيرًا.

لماذا الاعتماد على هذه الخدعة قد يكون مميتًا؟

قد يتمكن بعض الأشخاص من تهشيم الزجاج باستخدام مسند الرأس، لكن ذلك ليس حتميًا ولا مضمونًا. 

تظهر الخطورة في حالات الغرق تحديدًا، حين يصبح ضغط الماء على الابواب والزجاج أعلى، ويصعب كسر النافذة حتى بادوات أقوى من مسند الرأس.

الاعتقاد الخاطئ بقدرة مسند الرأس على إنقاذك قد يمنعك من شراء أداة كسر الزجاج المتخصصة، وهي اداة صغيرة ورخيصة وفعالة. 

الاعتماد على خدعة غير مؤكدة بدلًا من أدوات السلامة الحقيقية قد يؤدي إلى فقدان الثواني التي تنقذ حياة الانسان في حادث طارئ.

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

صابرين برفقة زوجها علي السجادة الحمراء لمهرجان شرم الشيخ للمسرح

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

محمد شرنوبي يضيف الروح لموسيقى فيلم السلم والثعبان لعب عيال مع لعبة وبلعبها

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

