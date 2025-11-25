رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بالكويت عبد الرحمن المطيري، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ومن الجانب الكويتي، السفير طلال المطيري، المندوب الدائم للكويت لدى جامعة الدول العربية، وسالم الوطيان، وكيل الوزراة للشئون الإدارية والمالية والقانونية.

سبل تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام العربي في ظل ما يمر به العالم، وكذلك لمواجهة الثورة التكنولوجية الكبيرة وخاصة الذكاء الاصطناعي.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن العلاقات المصرية الكويتية تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون العربي المشترك، مشيرًا إلى أن الروابط بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل ووحدة المصير.

وقال إن مصر والكويت تجمعهما مسيرة ممتدة من المواقف الداعمة، وإن هذا التقارب يعكس متانة العلاقات بين القيادتين والشعبين، مضيفًا أن المرحلة الحالية تشهد تنسيقًا متزايدًا بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة في المجال الإعلامي، بما يساهم في تعزيز الخطاب المهني والمسؤول الذي يخدم القضايا العربية المشتركة.

وأوضح أن التعاون المصري الكويتي يظل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقليمي، وأن مصر حريصة على مواصلة توطيد هذا التعاون والدفع به نحو آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير المطيري أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون الإعلامي العربي وتطوير شراكات استراتيجية تدعم مسار التكامل بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر في تطوير المنظومة الإعلامية ومعربًا عن أهمية تبادل الخبرات وتوحيد الجهود.

عمق العلاقات التاريخية الراسخة

وأوضح أن الاجتماع يمثل فرصة لبحث آفاق التعاون في المجالات الإعلامية المختلفة بما يدعم تطوير قطاع الإعلام ويعزز حضور الكويت ومصر على الساحتين الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن التعاون الإعلامي بين البلدين يعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة وتوجيهات القيادة السياسية في الكويت ومصر نحو تعزيز التكامل العربي وتوحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم قضايا الأمة.