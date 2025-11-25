قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك

رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بالكويت عبد الرحمن المطيري، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ومن الجانب الكويتي، السفير طلال المطيري، المندوب الدائم للكويت لدى جامعة الدول العربية، وسالم الوطيان، وكيل الوزراة للشئون الإدارية والمالية والقانونية. 

سبل تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام في البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الإعلام العربي في ظل ما يمر به العالم، وكذلك لمواجهة الثورة التكنولوجية الكبيرة وخاصة الذكاء الاصطناعي. 

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن العلاقات المصرية الكويتية تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون العربي المشترك، مشيرًا إلى أن الروابط بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل ووحدة المصير.

وقال إن مصر والكويت تجمعهما مسيرة ممتدة من المواقف الداعمة، وإن هذا التقارب يعكس متانة العلاقات بين القيادتين والشعبين، مضيفًا أن المرحلة الحالية تشهد تنسيقًا متزايدًا بين الجانبين في مختلف المجالات، خاصة في المجال الإعلامي، بما يساهم في تعزيز الخطاب المهني والمسؤول الذي يخدم القضايا العربية المشتركة. 
وأوضح أن التعاون المصري الكويتي يظل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقليمي، وأن مصر حريصة على مواصلة توطيد هذا التعاون والدفع به نحو آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير المطيري أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز التعاون الإعلامي العربي وتطوير شراكات استراتيجية تدعم مسار التكامل بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر في تطوير المنظومة الإعلامية ومعربًا عن أهمية تبادل الخبرات وتوحيد الجهود.

عمق العلاقات التاريخية الراسخة

وأوضح أن الاجتماع يمثل فرصة لبحث آفاق التعاون في المجالات الإعلامية المختلفة بما يدعم تطوير قطاع الإعلام ويعزز حضور الكويت ومصر على الساحتين الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن التعاون الإعلامي بين البلدين يعكس عمق العلاقات التاريخية الراسخة وتوجيهات القيادة السياسية في الكويت ومصر نحو تعزيز التكامل العربي وتوحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم قضايا الأمة.

رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذكاء الاصطناعي العلاقات المصرية الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات | عربية تباع بـ 20 مليار دولار لسبب غريب .. وهذه أفضل شركة لمركبات الدفع الرباعي

موراي

شاهد.. سيارة لم يمسسها أحد تباع بقيمة 20 مليون دولار

هيونداي

أفضل علامة تجارية لسيارات الدفع الرباعي.. ليست تويوتا أو هوندا

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد