نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف

علق أيمن عقيل المتحدث باسم ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات، على سير العلمية الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .



وقال أيمن عقيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" نتابع سير العملية الانتخابية في 10 محافظات وشهدنا انتظام في عمليات فتح اللجان الفرعية ".

وتابع ايمن عقيل :" المتابعين الدوليين اشادوا بالإقبال الكثيف ومشاركة المراة في العملية الانتخابية، وأشادوا بالتيسيرات المقدمة لكبار السن ".

واكمل ايمن عقيل:" لاحظنا غياب الدعايا الانتخابية امام اللجان الانتخابية ويحسب للهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية التعامل السريع مع اي شكوى او اي بلاغ أو مخالفة ".

ولفت ايمن عقيل :" سرعة التعامل مع اي مخالفة يؤكد أنه لا أحد فوق القانون "، مضيفا:" ظاهرة شراء الأصوات تراجعت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ".

وتابع أيمن عقيل :" هناك التزام في مختلف المحافظات بإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات وهناك سهولة ويسر في سير العملية الانتخابية ".

