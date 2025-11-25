قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

صندوق التكيف مع تغير المناخ يرفع دعمه لليمن إلى 40 مليون دولار

حنان توفيق

قال وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي إن مجلس إدارة صندوق التكيف مع تغير المناخ التابع للأمم المتحدة رفع مخصصاته لليمن إلى 40 مليون دولار، وذلك بهدف تعزيز الصمود المناخي بالبلاد رغم التحديات المتراكمة الناتجة عن استمرار الحرب منذ عقد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الفريق التنفيذي للصندوق على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) المنعقد حاليا بمدينة بيليم البرازيلية.

وأكد الوزير أهمية قرار صندوق التكيف رفع مخصصاته لليمن باعتبارها خطوة تعكس توسع فرص الشراكة وثقة صناديق المناخ في القدرات الوطنية، مشيرا إلى استمرار العمل في إعداد الخطة الوطنية للتكيف وإطلاق المساهمات المحددة وطنيا الهادفة لخفض الانبعاثات وتعزيز الصمود المناخي.

وكما أكد الشرجبي التزام الحكومة بدعم المجتمعات الأكثر هشاشة.

وأشاد فريق الصندوق بجهود اليمن في التخطيط المناخي رغم التحديات، والتي أثمرت عن إقرار أول مشاريع في البلاد بوادي تبن في محافظة لحج الجنوبية.

كان مجلس إدارة صندوق التكيف مع تغير المناخ اعتمد في أبريل نيسان الماضي لأول مرة تمويلا بقيمة 9.9 مليون دولار لمشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز قدرة دلتا تُبن، على التكيّف مع شح المياه والفيضانات .

وتعد منطقة الدلتا بلحج شمال عدن، واحدة من أكثر مناطق اليمن تضررا من آثار التغيرات المناخية.

وأوضح الوزير في بيان أن أكبر تهديد يواجه اليمن اليوم هو التأثير المباشر للمناخ على الموارد المائية المحدودة التي تتعرض لخطر الجفاف، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية.

وقال “الاستثمار في العمل المناخي في اليمن هو المسار الرئيسي للتعافي المناخي والاقتصادي والاجتماعي من آثار الحرب وعدم الاستقرار”.

ويصنف البنك الدولي اليمن بأنه واحد من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه .

