بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على سير العملية الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .



وقال أبو بكر في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" لو مرشح بيدفع فلوس لناخب عشان يصوت له هذا خطأ الدولة ترفضه ويتم تقديم المخطئ للمحاكمة ".

وتابع "بعض الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا تتسبب في إحداث حالة عن سير العملية الانتخابية ولا تظهر مخالفات واضحة في هذه الفيديوهات ".

واكمل خالد أبو بكر :" هناك طلب ورجاء لكل الاجهزة الأمنية بضرورة تتبع بعض الفيديوهات التي تتسبب في إحداث حالة من الفوضى بشأن سير العملية الانتخابية ".

ولفت خالد ابو بكر :" اللي شفته على السوشيال ميديا انهارده مش اجتهاد أفراد لكن دي ناس عايزة تركب موجة وانا أؤكد أيضا أنه هناك اخطاء لأن ما نقوم به هو عمل بشر ".

وتابع خالد أبو بكر :" لما نجل مرشح يقتحم لجنة انتخابية ما هو ذنب الدولة أو الهيئة الوطنية للانتخابات ".