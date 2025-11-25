مواطن تسعيني يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025 بلجنة طه حسين بالنزهة

شهدت لجنة ٧٨ بمدرسة طه حسين للتعليم الأساسي في قسم النزهة بمحافظة القاهرة حضور مواطن مسن يبلغ من العمر 90 عامًا، من مواليد 1939، أصرّ على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025. وقد قدّم أفراد اللجنة الدعم اللازم للمسن لتمكينه من التصويت بسهولة، في مشهد لافت يعكس حرص كبار السن على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وأشرف على العملية الانتخابية داخل اللجنة المستشار إسلام شعبان، رئيس النيابة والمشرف على اللجنة، حيث تابع إجراءات التنظيم والتيسير على الناخبين، مؤكدًا الالتزام الكامل بالتعليمات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء حقهم الدستوري.

وتواصلت عملية التصويت منذ ساعات الصباح الأولى، بالتزامن مع توافد المواطنين على لجان المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظة عبر 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة. ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب مرشحي القوائم بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا.

وجرت عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بكل سلاسة.

وشهدت اللجنة أجواءً هادئة ومنظمة، واعتبر المشرفون أن إصرار المواطنين كبار السن على الحضور يعكس وعيًا كبيرًا بأهمية المشاركة في رسم مستقبل البلاد عبر صناديق الاقتراع.