قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تستدعي السفير البريطاني ورسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن التحريض وزعزعة الاستقرار
الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري
بالموبيل.. كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي
إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول
خضوع نجم ليفربول لجراحة عاجلة.. تفاصيل
عمرو أديب: يجب أن يعود الدور المهم لمجلس النواب في مراقبة الحكومة
أحمد حسن يتصدر قائمة هدافي الأدوار الإقصائية في تاريخ أمم إفريقيا
محكمة النقض تؤيد أحكام السجن بحق 7 متهمين في قضية خطف نجل وزير الصحة الأسبق
أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 16 في تاريخه
القوانين تحاج إلى إعادة نظر.. زياد بهاء الدين يعلق على الانتخابات البرلمانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 11 يناير 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 11 يناير 2026 في مصر
أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 11 يناير 2026 في مصر
عبد الفتاح تركي

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 11 يناير 2026 حالة من الاستقرار الكامل داخل محطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون تسجيل أي زيادات أو تحركات جديدة في الأسعار الرسمية المعلنة، وذلك بالتزامن مع متابعة الأسواق المحلية للتغيرات الجارية في أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي دفع أعدادًا كبيرة من المواطنين للبحث عن أسعار الوقود والغاز الطبيعي وأسعار أسطوانات البوتاجاز، خاصة في ظل ارتباط هذه الأسعار المباشر بتكاليف المعيشة والنقل والخدمات المختلفة.

ويأتي استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم ليعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق المحلي، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية للطاقة تغيرات متواصلة تؤثر على حركة الأسعار الدولية، وهو ما يجعل متابعة الأسعار المحلية للوقود من الموضوعات الأكثر بحثًا واهتمامًا لدى المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية وقطاع النقل.

أسعار البنزين والسولار

استقرار أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي

يُعد ثبات أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 11 يناير 2026 عاملًا مهمًا في تحقيق قدر من الاستقرار داخل الأسواق، حيث يساهم في ضبط تكاليف التشغيل بالنسبة لقطاعات النقل والخدمات والإنتاج، كما يمنح المواطنين فرصة أفضل لتنظيم نفقاتهم اليومية دون ضغوط إضافية ناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود.

ويحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار البنزين والسولار بشكل يومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات، سواء من خلال تكاليف النقل أو الإنتاج، وهو ما يجعل أي تحرك في أسعار الوقود محل اهتمام واسع عبر منصات البحث المختلفة.

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 11 يناير 2026

جاءت أسعار البنزين والسولار المعلنة داخل محطات الوقود اليوم وفق القائمة الآتية، والتي تم تطبيقها دون أي تغيير عن الأسعار السابقة المعمول بها.

سجل سعر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر، وهو السعر المعتمد داخل جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

ووصل سعر بنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا للتر، ليستمر عند نفس مستواه دون زيادة جديدة.

كما استقر سعر بنزين 80 عند 17.75 جنيهًا للتر، وهو الخيار الأكثر استخدامًا لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وسجل سعر السولار اليوم 17.5 جنيهًا للتر، ليواصل ثباته لما له من أهمية كبيرة في قطاعات النقل الثقيل والزراعة والصناعة.

فيما بلغ سعر غاز السيارات 10 جنيهات للتر، ليستمر دون تغيير داخل محطات التموين بالغاز الطبيعي.

تغيير تعريفة المواصلات عقب زيادة أسعار البنزين والسولار

أسعار أسطوانات الغاز اليوم الأحد 11 يناير 2026

تواصل أسعار أسطوانات الغاز ثباتها هي الأخرى بالتزامن مع استقرار أسعار الوقود، حيث تم الإعلان عن الأسعار الرسمية لأسطوانات البوتاجاز دون أي تعديل جديد.

وسجل سعر أسطوانة الغاز المنزلية 225 جنيهًا، وهو السعر المعتمد للتداول والاستخدام المنزلي.

فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز التجارية 450 جنيهًا، والمخصصة للاستخدام في الأنشطة التجارية والمحال والمطاعم.

ويحظى ملف أسعار أسطوانات الغاز باهتمام خاص من المواطنين، نظرًا لاعتماد عدد كبير من الأسر والمنشآت التجارية عليها في تلبية احتياجات الطهي والاستخدامات اليومية.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفق الشرائح

إلى جانب أسعار البنزين والسولار، يواصل المواطنون البحث عن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، خاصة مع اختلاف الأسعار وفقًا لنظام الشرائح المعتمد.

وجاءت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اليوم وفق الشرائح الآتية دون أي تغيير.

سجلت الشريحة الأولى، التي تشمل الاستهلاك حتى 30 مترًا مكعبًا، سعر 4 جنيهات للمتر المكعب.

أما الشريحة الثانية، التي تتراوح من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا، فقد بلغ سعرها 5 جنيهات للمتر المكعب.

في حين سجلت الشريحة الثالثة، التي تزيد على 60 مترًا مكعبًا، سعر 7 جنيهات للمتر المكعب.

ويُعد نظام الشرائح من الآليات التي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتحقيق قدر من العدالة في تسعير الغاز الطبيعي، مع مراعاة الفروق في حجم الاستهلاك بين الأسر.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار

أهمية متابعة أسعار الوقود والغاز اليوم

تكمن أهمية متابعة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي اليوم الأحد 11 يناير 2026 في كونها عنصرًا رئيسيًا في تحديد تكاليف المعيشة، حيث تؤثر هذه الأسعار على حركة النقل وأسعار السلع والخدمات، إضافة إلى ارتباطها المباشر بأنشطة الإنتاج والتجارة.

ويحرص المواطنون وأصحاب الأعمال على الاطلاع المستمر على الأسعار الرسمية المعلنة، لضمان الالتزام بها وتجنب أي مغالاة أو تلاعب داخل الأسواق، فضلًا عن التخطيط المالي السليم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

أسعار البنزين أسعار البنزين اليوم سعر السولار اليوم أسعار البنزين والسولار 11 يناير 2026 سعر بنزين 95 اليوم سعر بنزين 92 اليوم سعر بنزين 80 اليوم أسعار الوقود في مصر اليوم أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سعر أسطوانة الغاز اليوم أسعار البنزين والسولار في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

ترشيحاتنا

مدين مع مدحت العدل

مدين يشيد بمسرحية «أم كلثوم» ويهنئ مدحت العدل على نجاح العمل

محمد دياب

بناء على طلب شريف عرفة .. محمد دياب يكشف عن تغيير نهاية فيلم الجزيرة

الفنانة هدير عبدالناصر

مسلسلات رمضان 2026.. هدير عبد الناصر تقف أمام مي عمر في الست موناليزا

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد