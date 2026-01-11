أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 11 يناير 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 11 يناير 2026 حالة من الاستقرار الكامل داخل محطات الوقود على مستوى الجمهورية، دون تسجيل أي زيادات أو تحركات جديدة في الأسعار الرسمية المعلنة، وذلك بالتزامن مع متابعة الأسواق المحلية للتغيرات الجارية في أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي دفع أعدادًا كبيرة من المواطنين للبحث عن أسعار الوقود والغاز الطبيعي وأسعار أسطوانات البوتاجاز، خاصة في ظل ارتباط هذه الأسعار المباشر بتكاليف المعيشة والنقل والخدمات المختلفة.

ويأتي استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم ليعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق المحلي، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية للطاقة تغيرات متواصلة تؤثر على حركة الأسعار الدولية، وهو ما يجعل متابعة الأسعار المحلية للوقود من الموضوعات الأكثر بحثًا واهتمامًا لدى المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية وقطاع النقل.

استقرار أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي

يُعد ثبات أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد 11 يناير 2026 عاملًا مهمًا في تحقيق قدر من الاستقرار داخل الأسواق، حيث يساهم في ضبط تكاليف التشغيل بالنسبة لقطاعات النقل والخدمات والإنتاج، كما يمنح المواطنين فرصة أفضل لتنظيم نفقاتهم اليومية دون ضغوط إضافية ناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود.

ويحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار البنزين والسولار بشكل يومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات، سواء من خلال تكاليف النقل أو الإنتاج، وهو ما يجعل أي تحرك في أسعار الوقود محل اهتمام واسع عبر منصات البحث المختلفة.

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 11 يناير 2026

جاءت أسعار البنزين والسولار المعلنة داخل محطات الوقود اليوم وفق القائمة الآتية، والتي تم تطبيقها دون أي تغيير عن الأسعار السابقة المعمول بها.

سجل سعر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر، وهو السعر المعتمد داخل جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

ووصل سعر بنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا للتر، ليستمر عند نفس مستواه دون زيادة جديدة.

كما استقر سعر بنزين 80 عند 17.75 جنيهًا للتر، وهو الخيار الأكثر استخدامًا لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وسجل سعر السولار اليوم 17.5 جنيهًا للتر، ليواصل ثباته لما له من أهمية كبيرة في قطاعات النقل الثقيل والزراعة والصناعة.

فيما بلغ سعر غاز السيارات 10 جنيهات للتر، ليستمر دون تغيير داخل محطات التموين بالغاز الطبيعي.

أسعار أسطوانات الغاز اليوم الأحد 11 يناير 2026

تواصل أسعار أسطوانات الغاز ثباتها هي الأخرى بالتزامن مع استقرار أسعار الوقود، حيث تم الإعلان عن الأسعار الرسمية لأسطوانات البوتاجاز دون أي تعديل جديد.

وسجل سعر أسطوانة الغاز المنزلية 225 جنيهًا، وهو السعر المعتمد للتداول والاستخدام المنزلي.

فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز التجارية 450 جنيهًا، والمخصصة للاستخدام في الأنشطة التجارية والمحال والمطاعم.

ويحظى ملف أسعار أسطوانات الغاز باهتمام خاص من المواطنين، نظرًا لاعتماد عدد كبير من الأسر والمنشآت التجارية عليها في تلبية احتياجات الطهي والاستخدامات اليومية.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفق الشرائح

إلى جانب أسعار البنزين والسولار، يواصل المواطنون البحث عن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، خاصة مع اختلاف الأسعار وفقًا لنظام الشرائح المعتمد.

وجاءت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اليوم وفق الشرائح الآتية دون أي تغيير.

سجلت الشريحة الأولى، التي تشمل الاستهلاك حتى 30 مترًا مكعبًا، سعر 4 جنيهات للمتر المكعب.

أما الشريحة الثانية، التي تتراوح من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا، فقد بلغ سعرها 5 جنيهات للمتر المكعب.

في حين سجلت الشريحة الثالثة، التي تزيد على 60 مترًا مكعبًا، سعر 7 جنيهات للمتر المكعب.

ويُعد نظام الشرائح من الآليات التي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتحقيق قدر من العدالة في تسعير الغاز الطبيعي، مع مراعاة الفروق في حجم الاستهلاك بين الأسر.

أهمية متابعة أسعار الوقود والغاز اليوم

تكمن أهمية متابعة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي اليوم الأحد 11 يناير 2026 في كونها عنصرًا رئيسيًا في تحديد تكاليف المعيشة، حيث تؤثر هذه الأسعار على حركة النقل وأسعار السلع والخدمات، إضافة إلى ارتباطها المباشر بأنشطة الإنتاج والتجارة.

ويحرص المواطنون وأصحاب الأعمال على الاطلاع المستمر على الأسعار الرسمية المعلنة، لضمان الالتزام بها وتجنب أي مغالاة أو تلاعب داخل الأسواق، فضلًا عن التخطيط المالي السليم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.