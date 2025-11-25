قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

فيروس في المخ .. محمد صبحي يكشف لأول مرة تفاصيل عن مرضه

محمد صبحي
محمد صبحي
هاني حسين

كشف الفنان محمد صبحي عن تطورات حالته الصحية بعد الوعكة التي ألمت به، قائلاً: حصلت لي الوعكة منذ شهر وتكررت بعد أسبوعين جراء " سترس " ، وهو شيء يصيب المخ ويسبب حالة تشبه " البلاك أوت "  إغماء مؤقت ، وبعدها أعود للوعي لكنني لا أتذكر ما حدث قبلها.


وتابع خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: الأطباء شخصوا الحالة بأنها فيروس في المخ يعيش داخله أربعة عشر يومًا، وفي حال تلقي الرعاية الصحية الكاملة لا يعود مجددًا.


أكمل: تعذبت في العلاج، وكان علاجًا قاسيًا، ومكثت اثني عشر إلى ثلاثة عشر يومًا في المستشفى.


وعن تكرار الوعكة مرتين وأسبابها  قال: في المرة الأولى لم أكمل العلاج لأنني لم أسمع كلام الأطباء. مكثت يومين في الأسبوع الأول وثلاثة في الأسبوع الثاني، فتكررت الإصابة مؤخرًا، وهو ما جعلني أستسلم مؤخرا  لتعليمات الأطباء. في المرة الأولى خرجت ولم أكمل العلاج لارتباطي بظروف عمل."


أردف : "  ليست غيبوبة  لاني بفوق بكلم الي قدامي عادي لكن لاأستذكر ماحدث  قبل  الاغماء المؤقت.
 

