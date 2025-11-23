مش ديكتاتور.. عبير فاروق: محمد صبحي علمني التمثيل ووقف بجانبي في أصعب الظروف |فيديو

وصفت الفنانة عبير فاروق الفنان الكبير محمد صبحي بأنه معلم وفنان وملهِم في حياتها، مؤكدة أن له فضلًا كبيرًا عليها بعد فضل الله.

وقالت عبير فاروق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية من البداية"، الذي تقدمه الدكتورة أميرة مجدي على قناة الشمس: "أنا من تلاميذ محمد صبحي، وعلمني التمثيل ووقف جنبي في ظروف مرضية، وبيقف جنب الكل وبيتابعنا ويشجعنا على خشبة المسرح".

وتابعت عبير فاروق: "هو محب للفن ويحترم جمهوره، وملتزم بالمواعيد، وده معناه احترامك للجمهور، مش ديكتاتورية".

وأضافت: "أقول له الحمد لله على السلامة، ونورت بيتك وقلوبنا، ومبروك على التكريم، وتستاهل أكتر من كده. إنت أستاذنا وحبيبنا، ونفسنا نشوف أعمالك اللي تمتعنا وتربت أجيال".

أعمال عبير فاروق

وكان أحدث أعمال الفنانة عبير فاروق هو مسلسل "أسود باهت"، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل "أسود باهت" يشارك في بطولته كل من محمد علي رزق، حسني شتا، محمد عز، أجر الشرنوبي، ريم أحمد، زينب الغريب، مصطفى منصور، ريهام نبيل، وطه خليفة، تأليف إسلام شتا وعلا الزرقاني، ومن إخراج ممدوح زكي.