محمد صبحي يفوز بوسام التفرد وعضوية الأمم المتحدة

نشر الفنان محمد صبحي تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يعلن فيه تفاصيل احتفالية تكريمه بحصوله على وسام التفرد من قبل اتحاد المبدعين العرب واتحاد الإعلاميين العرب عضوا الأمم المتحدة.

وعلق محمد صبحي على هذه الاحتفالية المقرر اقامتها على مسرح مدينة سنبل قائلا : وسام التفرد وعضوية الامم المتحدة للفنان محمد صبحي للفنون والثقافة العربية.

من ناحية أخرى كشف الفنان محمد صبحي عن كواليس قبولِه للتكريم المرتقب من قِبل هيئة الأمم المتحدة للثقافة والفن العربي، موضحًا أنه لم يمنح موافقته إلا بعد مراجعة دقيقة لحيثيات الترشيح والتكريم.

حيثيات التكريم والترشيح

وقال صبحي خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "كان هناك اتفاق من شهر إن يوم 20 نوفمبر هيكون موعد إعلان الرسالة الخاصة بحيثيات التكريم، وفي ناس بالفعل حجزت تذاكر سفر لحضور الحدث بالنسبة لي، كان ضروري جدًا أقرأ كل حيثيات التكريم والترشيح… لأن لو ما صدقتش كل كلمة فيها، بخجل وبنسحب فورًا، ومقدرش أقبل تكريم مش مؤمن بيه لكن الحقيقة إن الحيثيات أسعدتني، واقتنعت بيها، ووافقت عليها".

وأشار الفنان القدير إلى أن الاحتفالية الرسمية ستقام يوم 26 نوفمبر، الأربعاء، الساعة السابعة والنصف مساءً بمدينة سنبل، مؤكدًا أنها لحظة تمثل له مسؤولية ثقافية قبل أن تكون شرفًا شخصيًا.

نشر الثقافة العربية والفن العربي

وأضاف صبحي: "أتمنى من خلال هذا التكريم أن نحقق حلمًا طالما سعينا إليه… وهو نشر الثقافة العربية والفن العربي عالميًا، وإبراز كيفية اندماج الحضارات وتلاقيها يمكن حينها تعود الإنسانية إلى مكانها الحقيقي في عالم فقد الكثير منها".

مسيرة محمد صبحي

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرة محمد صبحي الممتدة عبر عقود، ودوره في دعم الوعي المجتمعي، وإسهاماته الكبيرة في المشهد الفني والثقافي عربيًا ودوليًا.