باللوك الجديد .. العوضي ينشر صورا من كواليس "علي كلاى"

نشر الفنان احمد العوضي صورة جديدة له من كواليس مسلسل علي كلاي، والذي يستعد به لخوض مارثون دراما رمضان المقبل.

علق العوضي على الصورة بكتابة على كلاي، وما أن نشرها حتى انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه ممن تفاجأوا باللوك الجديد له.

العوضي

أحمد العوضى يعزز حضوره فى دراما رمضان

ويستمر احمد العوضي في حضوره بمنافسات دراما رمضان 2026، بعدما قدم الموسم الماضى مسلسل فهد البطل، من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، ودارت أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وجسد العوضى شخصية فهد، الشاب الصعيدى الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره فى القاهرة وبدء حياة جديدة، يدخل فى صراعات لا تنتهى.

أبطال مسلسل علي كلاى

مسلسل على كلاى من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويجمع العمل أحمد العوضى ودرة، فيما يشارك فى بطولة العمل يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، إنتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الشابة.