محمد ثروت ينضم إلى أبطال "شمشون ودليلة" مع مي عمر و أحمد العوضي

يواصل الفنان محمد ثروت خلال الفترة الحالية التحضير لعدد من الأعمال الفنية الجديدة، المقرر الإعلان عنها رسميًا قريبًا، حيث يشارك في فيلم "شمشون ودليلة" إلى جانب النجم أحمد العوضي والفنانة مي عمر. الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن، ومن إخراج رؤوف السيد.

كما تعاقد محمد ثروت مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "علي كلاي"، الذي يقوم ببطولته أيضًا أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد.

وعلى صعيد السينما، يُعرض حاليًا للفنان محمد ثروت فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، الذي يشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، ، والعمل من تأليف حامد الشراب وإخراج هشام الرشيدي، ويشارك في البطولة كل من هنادي مهنا ومي القاضي، فيما يظهر محمود عبد المغني كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

بهذه الأعمال المتنوعة، يواصل محمد ثروت تأكيد حضوره الفني المميز بين السينما والدراما، جامعًا بين الأدوار الكوميدية والدرامية التي اعتاد الجمهور على متابعتها منه.