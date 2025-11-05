أحمد العوضي يشارك صورًا من كواليس مسلسله «علي كلاي»

شارك الفنان أحمد العوضي، صورًا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر “العوضي” رفقة الفنانة يارا السكري، من كواليس تصوير مسلسله الجديد “علي كلاي”.

مسلسل علي كلاي من بطولة أحمد العوضي وانتصار ويارا السكري، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

المسلسل يعيد فيه التعاون مع المؤلف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، حيث شاركهما العمل الماضى بمسلسل فهد البطل.

الجدير بالذكر أن هناك صلحًا كان قد حدث بين بيومي فؤاد وأحمد العوضي، بعد حرب تصريحات بينهم علي فيلم “الاسكندراني”.

وكشف الفنان بيومي فؤاد، سبب اعتذاره عن مسلسل علي كلاي، والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي.

وقال بيومي فؤاد: اعتذرت للأسف عشان رجليا تعباني شوية ومش هقدر على 30 حلقة، بدور على حاجة 15 أو 13 حلقة تكون صغيرة

وتابع: مفيش أي سوء تفاهم بيني وبين العوضي، وأنا كلمته واعتذرت له، وأنا أصلا كنت مضيت ووافقت والورق عجبني جدا بس ظروف رجلي تعباني شوية والعوضي تقبل وهو جميل وأخويا الصغير وأنا أول ما أنزل مصر هروح أبارك لهم.