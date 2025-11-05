بيدعي لـ محمد صلاح .. لقطات للفنان أحمد بدير أثناء مباراة ليفربول وريال مدريد | شاهد

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورًا للفنان أحمد بدير، أثناء مشاهدته لمباراة ريال مدريد وليفربول.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر فيسبوك: "أستاذ أحمد بدير بيتفرج على ماتش ليفربول وريال مدريد وعمال يدعي لـ محمد صلاح".

وفاز فريق ليفربول على ريال مدريد، بهدف في المباراة المقامة على ملعب “أنفيلد” في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف من ركلة حرة مباشرة نفذها سوبوسلاي داخل منطقة الجزاء، قابلها ماك أليستر برأسية في الشباك في الدقيقة 61.

وبدأ ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي

الدفاع: برادلي، كوناتي، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، فيرتز؛ ايكيتيكي.