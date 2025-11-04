بعد غد.. حفل لفريق دنيتنا للمكفوفين بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، بعد غد الخميس، حفلا لفريق "دنيتنا" للغناء، التابع لجمعية دنيتنا للمكفوفين، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها "يا ختام الأنبياء، راجعين يا هوى، يمامة حلوة، تملى في قلبي، ليه تشغل بالك، بان عليا حبه، علي رمش عيونها، التوبة، عالحلوة والمرة، البنت الشلبية، بكرة يا حبيبى، قصر بعيد، عجبا لغزال، قلبي دليلي، وسهر الليالي".

يشارك في الحفل دينا محمد، صفاء مصطفى، محمد عادل، عبدالرحمن محمود، محمد أحمد، ميرفت محمد أحمد، وهبة ربيع السيد.

تجدر الإشارة إلى أن فريق "دنيتنا" يضم عددًا من المواهب والأصوات المميزة من المكفوفين وضعاف البصر، وسبق أن فاز في مسابقة المواهب الذهبية لذوى القدرات الخاصة، وشارك في المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين في مدينة تطوان بالمغرب عام 2018، وحصل على درع المهرجان، كما حصل على عدد من الجوائز المحلية والدولية.