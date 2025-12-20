قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
أخبار العالم

معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة

فرناس حفظي

كشفت صور أقمار صناعية حديثة، عن نشاط لافت داخل منشأة نطنز النووية الإيرانية، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت طهران تعمل على احتواء الأضرار الناتجة عن الهجمات الأخيرة، أم تمهد فعليا لإعادة تأهيل المنشأة واستئناف أنشطتها الحساسة.

وبحسب معهد العلوم والأمن الدولي، أظهرت الصور الملتقطة في 13 ديسمبر تركيب ألواح تغطية فوق الهيكل المتبقي لمحطة تخصيب الوقود التجريبية في نطنز، التي تضررت خلال حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل في يونيو الماضي. 

ويرجح خبراء، أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين إيران من فحص الأنقاض أو استخراج مواد منها، مع تقليص مستوى الرقابة الخارجية.

ويقدر المعهد أن المنشأة، الواقعة على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب طهران، كانت تحتوي قبل الهجوم على عدة كيلوجرامات من اليورانيوم عالي التخصيب، ما يضفي حساسية إضافية على أي نشاط يجري في الموقع.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير لصحيفة واشنطن بوست بأن إيران كثفت أعمال بناء في موقع تحت الأرض لم يكشف عنه سابقا، مشيرة إلى أن علماء إيرانيين كانوا يدرسون، حتى قبل اندلاع الحرب، مفاهيم متقدمة تتعلق بأسلحة نووية قائمة على الاندماج النووي، ما يعزز المخاوف من قدرة طهران على إعادة بناء برنامجها النووي.

في المقابل، صعدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مطالبها بالسماح لمفتشيها بالوصول إلى المواقع النووية المتضررة في نطنز وفوردو وأصفهان. 

وأكد المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، أن إيران لا يمكنها منع التفتيش من جانب واحد، مشددا على ضرورة أن يتحقق المفتشون بأنفسهم من سلامة المواقع، حتى في حال ادعاء طهران أنها غير آمنة.

لكن طهران رفضت هذه المطالب، إذ وصف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، طلب الوكالة بأنه «غير معقول»، معتبرا أن آليات التفتيش الحالية لا تصلح لظروف ما بعد الحرب، وأن السماح بالدخول إلى مواقع تعرضت لهجمات قد يشكل خطرًا أمنيًا.

ويأتي هذا التوتر في ظل استمرار تداعيات الحرب التي شهدت ضربات إسرائيلية في يونيو، تلتها هجمات أمريكية، فيما جد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن البرنامج النووي الإيراني  دمر فعليا، محذرا طهران من أي محاولة لإعادة تشغيله دون التوصل إلى اتفاق جديد، ومتوعدا بمزيد من الإجراءات في حال تجاهل التحذيرات.

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول" اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" في دورة تدريبية بوزارة الأوقاف لباحثي ماليزيا

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول"اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" لباحثي ماليزيا

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم"

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم" ..صور

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود: الأزهر تتنفس رئته بالقرآن .. وقطاعاته حريصه على تعلم أبنائه

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

