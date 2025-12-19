قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السويد تستدعي سفيرها بعد صدور حكم بالإعدام بحق أحد مواطنيها في إيران

السويد
السويد
محمود نوفل

 
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السويد إستدعت سفيرها في طهران بعد صدور حكم بالإعدام بحق أحد مواطنيها في إيران.

وبدورها ؛ قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد إن وزارة الخارجية تلقّت معلومات غير مؤكدة تفيد بأن المواطن السويدي المعتقل في إيران بتهمة التجسس قد حُكم عليه بالإعدام.

وذكرت  الوزيرة في مؤتمر صحفي  أن وزارة الخارجية اطلعت على معلومات تفيد بأن الرجل صدر بحقه حكم بالإعدام في المرحلة الابتدائية، لكن هذه المعلومات لم تؤكد رسمياً بعد”.

وأكدت وزارة الخارجية السويدية في وقت سابق أن رجلاً يحمل الجنسية السويدية محتجز في إيران ويواجه اتهامات بالتجسس. وبحسب السلطات الإيرانية، فإن المعتقل متهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

وقالت ستينرغارد في تصريحات سابقة إن “وزارة الخارجية والسفارة السويدية في طهران على تواصل مع عائلة المعتقل، وهو ممثل بمحامٍ. وبسبب السرية القنصلية، ولضمان نجاح عملنا، لا يمكننا الخوض في المزيد من التفاصيل”.

السويد إيران الخارجية السويدية إسرائيل سفارة السويد في إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد احتفالية كبرى لتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

غدًا.. الجامع الأزهر يوزع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الهمم

خطيب المسجد النبوي

معيار الكرامة عند الله.. خطيب المسجد النبوي: لا تكتمل إلا بحسن الخلق

خطيب المسجد الحرام

إيمان العبد بالله وخشيته.. خطيب المسجد الحرام: يكون بقدر معرفته بخالقه

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد