السويد تستدعي سفيرها بعد صدور حكم بالإعدام بحق أحد مواطنيها في إيران



أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن السويد إستدعت سفيرها في طهران بعد صدور حكم بالإعدام بحق أحد مواطنيها في إيران.

وبدورها ؛ قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرغارد إن وزارة الخارجية تلقّت معلومات غير مؤكدة تفيد بأن المواطن السويدي المعتقل في إيران بتهمة التجسس قد حُكم عليه بالإعدام.

وذكرت الوزيرة في مؤتمر صحفي أن وزارة الخارجية اطلعت على معلومات تفيد بأن الرجل صدر بحقه حكم بالإعدام في المرحلة الابتدائية، لكن هذه المعلومات لم تؤكد رسمياً بعد”.

وأكدت وزارة الخارجية السويدية في وقت سابق أن رجلاً يحمل الجنسية السويدية محتجز في إيران ويواجه اتهامات بالتجسس. وبحسب السلطات الإيرانية، فإن المعتقل متهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

وقالت ستينرغارد في تصريحات سابقة إن “وزارة الخارجية والسفارة السويدية في طهران على تواصل مع عائلة المعتقل، وهو ممثل بمحامٍ. وبسبب السرية القنصلية، ولضمان نجاح عملنا، لا يمكننا الخوض في المزيد من التفاصيل”.