جروسي يتهم إيران بتضليل الطاقة الذرية بشأن مخزون اليورانيوم المخصب

محمود نوفل


أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن إيران لم تزود الوكالة  ببيانات حول مخزونات اليورانيوم المخصب وحجم الأضرار في المنشآت النووية بعد الضربات التي تعرضت لها في يونيو الماضي.

وفي وقت سابق ؛ ذكر  مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسى أن المنظمة ستكون قادرة على رفع تقارير سليمة بشأن المنشآت النووية في إيران.

وقال جروسي في تصريحات له : قمنا بتعزيز عرف عدم الانتشار النووي أكثر فأكثر .ولم نطلب حلولا أو قرارات من مجلس المحافظين عكس ما قيل كثيرا.

وأضاف : هناك مجالات من التعاون المشترك لم نصل فيها إلى ما نريد و ما زلنا نعتقد أن اليورانيوم المخصب لا يزال موجودا داخل إيران ويجب الحصول عليه وفحصه.

وزاد: الموضوع النووي الإيراني يعني الوكالة وطهران وحدهما و إيران اتخذت قرارا حكيما بالبقاء ضمن نظام معاهدة منع الانتشار النووي.

وختم جروسي: لم نتمكن من زيارة المواقع الإيرانية النووية التي تعرضت للاستهداف ونأمل الوصول إليها قريبا.

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

أكلة بـ 50 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

