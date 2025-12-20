جروسي يتهم إيران بتضليل الطاقة الذرية بشأن مخزون اليورانيوم المخصب



أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أن إيران لم تزود الوكالة ببيانات حول مخزونات اليورانيوم المخصب وحجم الأضرار في المنشآت النووية بعد الضربات التي تعرضت لها في يونيو الماضي.

وفي وقت سابق ؛ ذكر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسى أن المنظمة ستكون قادرة على رفع تقارير سليمة بشأن المنشآت النووية في إيران.

وقال جروسي في تصريحات له : قمنا بتعزيز عرف عدم الانتشار النووي أكثر فأكثر .ولم نطلب حلولا أو قرارات من مجلس المحافظين عكس ما قيل كثيرا.

وأضاف : هناك مجالات من التعاون المشترك لم نصل فيها إلى ما نريد و ما زلنا نعتقد أن اليورانيوم المخصب لا يزال موجودا داخل إيران ويجب الحصول عليه وفحصه.

وزاد: الموضوع النووي الإيراني يعني الوكالة وطهران وحدهما و إيران اتخذت قرارا حكيما بالبقاء ضمن نظام معاهدة منع الانتشار النووي.

وختم جروسي: لم نتمكن من زيارة المواقع الإيرانية النووية التي تعرضت للاستهداف ونأمل الوصول إليها قريبا.