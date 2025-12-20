العثور على طائرة مسيرة ثانية محطمة في تركيا خلال 24 ساعة

أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم السبت بالعثور على طائرة بدون طيار مجهولة المصدر في تركيا، وذلك بعد أقل من يوم من تحطم طائرة أخرى بدون طيار يشتبه في أنها روسية الأصل في شمال غرب البلاد.

وبحسب العديد من الشبكات التلفزيونية المستقلة وصحيفة جمهوريت، فقد تم العثور على الطائرة بدون طيار في حقل خالٍ بالقرب من بلدة باليكسير، على بعد حوالي ثلاث ساعات جنوب غرب إسطنبول.

لم تصدر السلطات التركية أي رد فعل على الخبر حتى الآن، لكن محطتي "هالك تي في" و"هابرتورك" الإذاعيتين أفادتا بنقل الطائرة المسيرة إلى أنقرة لفحصها.

ونقلت عدة وسائل إعلام عن مزارعين قولهم إن الحادث يبدو أنه وقع قبل أيام.

ويأتي هذا الحادث، وهو الثالث من نوعه منذ يوم الاثنين، بعد أن حذرت تركيا كلاً من روسيا وأوكرانيا من السماح لحربهما المستمرة بالامتداد إلى أماكن أخرى في المنطقة.

وجهت السلطات أصابع الاتهام إلى روسيا بشأن مركبة جوية بدون طيار تم اكتشافها يوم الجمعة بالقرب من مدينة إزميت، على بعد حوالي 30 كيلومترًا (18 ميلًا) جنوب البحر الأسود، والتي شهدت هجمات على السفن في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب وزارة الداخلية التركية، التي فتحت تحقيقاً، يُعتقد أن الطائرة المسيرة "من نوع أورلان-10 روسية الصنع تستخدم لأغراض الاستطلاع والمراقبة وفقاً للنتائج الأولية".

حذر الرئيس رجب طيب أردوغان من أن يصبح البحر الأسود "منطقة مواجهة" بين روسيا وأوكرانيا، اللتين تحتلان الشواطئ المقابلة لتركيا من هذا المسطح المائي.