دول عربية تتصدر قرارات الترحيل في أوروبا.. ما هي؟





تصدر الجزائريون قائمة الجنسيات التي واجهت قرارات ترحيل من دول الاتحاد الأوروبي بـ12.325 قرارًا، تلاهم المغاربة بـ6.670، ثم الأتراك بـ6.350.

و أظهرت بيانات يوروستات أن الجزائريين والمغاربة والأتراك تصدّروا قائمة خلال الربع الثالث من 2025، بعدد إجمالي بلغ 115.440 قرارًا، بزيادة 2.7 % مقارنة بعام 2024.

تم ترحيل 34.155 شخصًا فعليًا إلى دول ثالثة، بزيادة 5 % مقارنة بالربع السابق و14.6 % مقارنة بالربع الثالث من 2024.

وكانت أعلى الجنسيات ترحيلًا الأتراك (3.625)، الجورجيون (2.835) والألبان (2.055).

أصدرت فرنسا أكبر عدد من القرارات (33.760)، تلتها ألمانيا (12.510) واليونان (10.570). أما على صعيد الترحيل الفعلي، فتصدرت ألمانيا (7.190) تليها فرنسا (3.760) وقبرص (3.000).

تعمل دول الاتحاد الأوروبي على تحديث قواعد اللجوء لتسهيل رفض طلبات اللجوء القادمة من دول آمنة وتسريع عمليات الترحيل.

تشمل القائمة الجديدة تونس، المغرب، مصر، كولومبيا، بنجلاديش، كوسوفو والدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، في انتظار المصادقة النهائية من البرلمان الأوروبي.