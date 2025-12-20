تركيا تخطط لشراء 20 مقاتلة "يوروفايتر"

أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن الدولة بصدد شراء 20 مقاتلة "يوروفايتر" في إطار اتفاقية مع بريطانيا وأن الطائرات ستدخل الخدمة تدريجيا اعتبارا من عام 2030.





مفاوضات مع قطر وعُمان





وأشار غولر إلى أن المفاوضات مع قطر وعُمان لشراء طائرات "يوروفايتر" تسير بشكل إيجابي، و ذلك خلال تصريحاته في "اجتماع التقييم السنوي" لأنشطة وزارة الدفاع.





وأكد الوزير التركي أن الطيارين الأتراك يشاركون حاليا في التدريبات الجوية المشتركة مع نظرائهم القطريين، لافتًا إلى أن أنقرة "ستبدأ قريبا تدريب طياريها وفنيي الصيانة على طائرات اليوروفايتر في كل من قطر وعُمان".



وأضاف أن الطائرات التي ستحصل عليها تركيا من قطر "جاهزة للاستخدام الفوري"، وقد سُجّل لها وقت طيران قصير جدا، مؤكدا أن "الإخوة القطريين أبدوا تفهما كبيرا"، وستُسلم هذه الطائرات “مع ذخائرها ومعداتها الكاملة”.



أما الطائرات القادمة من عُمان، فقال غولر إنها "لم تُستخدم سوى لفترة محدودة"، وهي حاليا "مخزنة في حظائر الطائرات"، لكنها تتطلب تحديثا قبل دخول الخدمة.





ولفت إلى أن هذا التحديث سيشمل تركيب رادار AESA، وتمكينها من إطلاق صواريخ "ميتيور"، إضافة إلى تحديث أنظمة إلكترونيات الطيران. ويتوقع الانتهاء من تحديث 12 طائرة من هذا النوع بحلول عام 2028.





