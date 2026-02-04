فيستون ماييلي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في الخامسة من مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية 17 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - مصطفى زيكو - مروان حمدي.