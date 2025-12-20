توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم" ..صور

انطلقت فعاليات توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم – الموسم الثالث (المسابقة لذوي الهمم)، برعاية من فضية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وشهدت الاحتفالية حضورا كبيرا من عدد من قيادات الأزهر الشريف وبنك فيصل الإسلامي، وفي مقدمتهم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف ، والدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رئيس الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي ، والدكتور رمضان الصاوي والدكتور سيد بكري نائبي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، والشيخ حسن عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف ، والدكتور عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية .