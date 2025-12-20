قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور ناعيا سمية الألفي: البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة
النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب
معهد العلوم والأمن الدولي يحذر: نشاط مشبوه في منشأة نطنز النووية بعد الهجمات الأخيرة
محمد صلاح يتألق من مران منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا
أسرة الفنانة الراحلة سمية الألفي تصطحب صورتها أمام مسجد مصطفى محمود
خارطة طريق مصرية لتنمية القارة.. 5 محاور استراتيجية لمواجهة تحديات أفريقيا
نيويورك تايمز تحذر: لندن قد تتعرض لهجوم محتمل وبريطانيا غير مستعدة
لإقامة صلاة الجنازة.. وصول جثمان سمية الألفي إلى مسجد مصطفى محمود
أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن
خادمة وراء سرقة منزل دبلوماسى بالشيخ زايد
9 شركات عالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا
الرئيس السيسي لرؤساء الوفود الأفريقية: مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا في مياه النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تكريم بطل لا يعرف المستحيل في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن لذوي الهمم

من حضن الأم إلى منصة التكريم
من حضن الأم إلى منصة التكريم
عبد الرحمن محمد   -  
تصوير : أحمد بيسو

في مشهد إنساني مؤثر، حملت أم طفلها ذي الهمم على كتفيها ليتوج فوزه في مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم لذوي الهمم.

 لم يكن هذا التكريم مجرد احتفاء بفوز في مسابقة، بل كان احتفالًا بإرادة لا تعرف المستحيل، وبقوة العزيمة التي جعلت من هذا الطفل بطلًا في تحديه لصعوبات الحياة.

وقد شهدت منصة التكريم في الجامع الأزهر لحظة تلامس القلوب، حين صعدت الأم وطفلها الفائز، حيث اختلطت مشاعر الفخر والدموع في لحظة تأثر عظيمة، تعبيرًا عن التضحيات التي قدمتها الأم لتصل بابنها إلى هذه المرحلة المتقدمة.

وانطلقت احتفالية الجامع الأزهر الشريف، لتسليم جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم – الموسم الثالث (المسابقة العامة لذوي الهمم)، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وـحضر الاحتفالية، عددا من قيادات الأزهر الشريف وأحد البنوك الإسلامية، وفي مقدمتهم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف ، والدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور رمضان الصاوي والدكتور سيد بكري نائبي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، والشيخ حسن عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف ، والدكتور عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية .

وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم لأحد أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف ، يليها كلمة للدكتور سلامة داود رئيس الجامعة وكلمة للدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الازهر، وأدار الحفل الإعلامي الدكتور سعد المطعني المدير السابق لإذاعة القرآن الكريم.

مسابقة الأزهر حفظ القرآن الكريم ذوي الهمم مشهد إنساني مؤثر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

الزمالك

إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول" اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" في دورة تدريبية بوزارة الأوقاف لباحثي ماليزيا

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول"اللغة العربية وأثرها في فهم الوحي الشريف" لباحثي ماليزيا

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم"

توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم "العامة وذوي الهمم" ..صور

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

سلامة داود: الأزهر تتنفس رئته بالقرآن .. وقطاعاته حريصه على تعلم أبنائه

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي .. وجبة صحية وسهلة

طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي
طريقة عمل مكرونة بالخضار المشوي

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد