تكريم بطل لا يعرف المستحيل في مسابقة الأزهر لحفظ القرآن لذوي الهمم

في مشهد إنساني مؤثر، حملت أم طفلها ذي الهمم على كتفيها ليتوج فوزه في مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم لذوي الهمم.

لم يكن هذا التكريم مجرد احتفاء بفوز في مسابقة، بل كان احتفالًا بإرادة لا تعرف المستحيل، وبقوة العزيمة التي جعلت من هذا الطفل بطلًا في تحديه لصعوبات الحياة.

وقد شهدت منصة التكريم في الجامع الأزهر لحظة تلامس القلوب، حين صعدت الأم وطفلها الفائز، حيث اختلطت مشاعر الفخر والدموع في لحظة تأثر عظيمة، تعبيرًا عن التضحيات التي قدمتها الأم لتصل بابنها إلى هذه المرحلة المتقدمة.

وانطلقت احتفالية الجامع الأزهر الشريف، لتسليم جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم – الموسم الثالث (المسابقة العامة لذوي الهمم)، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وـحضر الاحتفالية، عددا من قيادات الأزهر الشريف وأحد البنوك الإسلامية، وفي مقدمتهم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف ، والدكتور محمد الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية ، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور رمضان الصاوي والدكتور سيد بكري نائبي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر ، والشيخ حسن عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف ، والدكتور عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية .

وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم لأحد أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف ، يليها كلمة للدكتور سلامة داود رئيس الجامعة وكلمة للدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الازهر، وأدار الحفل الإعلامي الدكتور سعد المطعني المدير السابق لإذاعة القرآن الكريم.