قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد في حدائق الأهرام
عودة الملياردير محمد منصور من لندن.. لماذا يهرب الأثرياء من بريطانيا ؟
روس كونجرس: مصر تلعب دورا محوريا في منتدي الشراكة الروسي – الأفريقي
قبل رحيلها.. سمية الألفي تكشف كواليس الطلاق الأول من الفيشاوي و12 طفلا أجهضتهم
إعلام سوري: دورية إسرائيلية تتوغل في قرية عين زيوان بريف القنيطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تكريم الفنان الأزهري إسماعيل عبده في ختام مسابقة الفجيرة الدولية للخط والزخرفة

تكريم الفنان الأزهري إسماعيل عبده
تكريم الفنان الأزهري إسماعيل عبده
عبد الرحمن محمد

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل ختام مسابقة الفجيرة الدولية للخط العربي والزخرفة، وتكريم الفائزين والمحكّمين، وذلك في إطار دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى تعزيز قطاع الثقافة والفنون، والارتقاء بالصناعات الإبداعية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت المسابقة مشاركة متميزة للفنان التشكيلي المصري الأزهري إسماعيل عبده، فنان الأزهر الشريف، حيث شارك ضمن لجنة تحكيم المسابقة، تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية، وخبرته المتراكمة في فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وقد حظي بتكريم خاص من إدارة المسابقة تقديرًا لإسهاماته الفنية والعلمية.

وعلى هامش الفعاليات، قدّم الفنان إسماعيل عبده جلسة حوارية بعنوان «الخط العربي بين التراث والمعاصرة»، تناول خلالها تطور فن الخط العربي، وإشكاليات الحفاظ على أصالته في ظل التحولات البصرية المعاصرة، مؤكدًا أهمية المزاوجة بين القيم الجمالية التراثية والرؤى الإبداعية الحديثة.

ويُعد الفنان إسماعيل عبده واحدًا من أبرز الفنانين التشكيليين الأزهريين المعاصرين، حيث قدّم عبر أعماله الفنية مشروعًا بصريًا يعكس عمق الهوية العربية الإسلامية، مستلهمًا من الخط العربي روحَه الجمالية والفلسفية، وقد حظيت أعماله باهتمام واسع في معارض ومناسبات فنية داخل مصر وخارجها، لما تحمله من قدرة على التعبير عن التراث بلغة فنية معاصرة تواكب العصر دون التفريط في الأصالة.

إسماعيل عبده الفنان الأزهري مسابقة الفجيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الجمعة

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ترشيحاتنا

Exynos 2600

سامسونج تهز عرش كوالكوم وميدياتك.. أول شريحة 2 نانومتر تسبق الجميع

مرسيدس CLA 220

مرسيدس CLA هايبرد 2026 تكشف مفاجأة غير متوقعة: قلب صيني تحت الغطاء

فيراري

فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1 لعام 2026

بالصور

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ
ID. BUZZ
ID. BUZZ

طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد