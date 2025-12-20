تكريم الفنان الأزهري إسماعيل عبده في ختام مسابقة الفجيرة الدولية للخط والزخرفة

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل ختام مسابقة الفجيرة الدولية للخط العربي والزخرفة، وتكريم الفائزين والمحكّمين، وذلك في إطار دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى تعزيز قطاع الثقافة والفنون، والارتقاء بالصناعات الإبداعية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهدت المسابقة مشاركة متميزة للفنان التشكيلي المصري الأزهري إسماعيل عبده، فنان الأزهر الشريف، حيث شارك ضمن لجنة تحكيم المسابقة، تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية، وخبرته المتراكمة في فنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وقد حظي بتكريم خاص من إدارة المسابقة تقديرًا لإسهاماته الفنية والعلمية.

وعلى هامش الفعاليات، قدّم الفنان إسماعيل عبده جلسة حوارية بعنوان «الخط العربي بين التراث والمعاصرة»، تناول خلالها تطور فن الخط العربي، وإشكاليات الحفاظ على أصالته في ظل التحولات البصرية المعاصرة، مؤكدًا أهمية المزاوجة بين القيم الجمالية التراثية والرؤى الإبداعية الحديثة.

ويُعد الفنان إسماعيل عبده واحدًا من أبرز الفنانين التشكيليين الأزهريين المعاصرين، حيث قدّم عبر أعماله الفنية مشروعًا بصريًا يعكس عمق الهوية العربية الإسلامية، مستلهمًا من الخط العربي روحَه الجمالية والفلسفية، وقد حظيت أعماله باهتمام واسع في معارض ومناسبات فنية داخل مصر وخارجها، لما تحمله من قدرة على التعبير عن التراث بلغة فنية معاصرة تواكب العصر دون التفريط في الأصالة.