قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطائفة الإنجيلية تؤكد رفضَها القاطع للربط بينها وبين «المسيحية الصهيونية»
وزير الأوقاف من أسيوط: التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية ترسخ للخطاب الديني الرشيد
محامي إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل مثيرة في واقعة مشاجرة اللاعب السابق مع طليقته
رابط استمارة الدبلومات الفنية 2026 .. سجل الآن
سوسن بدر : لا أخشى الموت.. فهو منتهى الحرية
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء رؤية الهلال .. متى أول يوم في شهر رجب هل الأحد أم الإثنين ؟

دعاء رؤية الهلال
دعاء رؤية الهلال
عبد الرحمن محمد

دعاء رؤية الهلال .. ساعات قليلة وتستطلع دار الإفتاء هلال شهر رجب الذ ينتظره كثير من المسلمين بفارغ الصبر لبدء العد التنازلي لشهر الصيام وهو شهر رمضان المعظم .

ومع بداية كل شهر هجري، تغيب عن كثير من الناس سُنّة نبوية عظيمة تتعلق برؤية الهلال، رغم ما تحمله من معانٍ إيمانية عميقة ،فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عند مشاهدة الهلال على الدعاء، وهو ما ورد في عدد من الأحاديث الصحيحة التي تبين هديه في هذا الموضع.

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى هلال شهر جديد دعا قائلًا:«اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»، وهو حديث رواه الترمذي وحسنه، مما يدل على مشروعية هذا الدعاء واستحباب المحافظة عليه.

كما ورد في سنن الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال:«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ»، وهو دعاء جامع يستحب للمسلم أن يقوله عند ثبوت رؤية هلال رمضان.

ويفهم من هذا الهدي النبوي أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس مجرد ألفاظ تُقال، بل هو استحضار لمعنى العبودية لله تعالى، وإقرار بأن جميع المخلوقات تسبّح بحمده، كما جاء في قول الله سبحانه:
«وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بعض المخلوقات غير العاقلة، ومنها الهلال، مُظهرًا أن المؤمنين يعبدون الله وحده مع سائر خلقه.

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم «أَهِلَّهُ» أي اجعل ظهوره علينا واضحًا بيّنًا، مقترنًا بالخير والبركة.

 أما قوله «بِالْأَمْنِ» فيُقصد به السلامة من المصائب والآفات، و«وَالْإِيمَانِ» أي دوام الإيمان وثباته، و«وَالسَّلَامَةِ» أي الوقاية من أذى الدنيا والدين.

 وفي قوله «رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» تأكيد لمعنى التوحيد، وتنزيه للخالق سبحانه عن أن يشاركه شيء من خلقه في صفات الربوبية.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الدعاء في كل شهر قمري، أي اثنتي عشرة مرة في السنة، وكأنه يستفتح بداية كل شهر بطلب الخير والتوفيق والثبات على الطاعة. 

كما يحمل هذا التوجيه النبوي دعوة ضمنية للمسلمين إلى الاهتمام برؤية الهلال، لما يترتب عليها من عبادات مرتبطة ببداية الشهور، مثل صيام الأيام البيض، وصيام عاشوراء، وغيرها من العبادات التي يُبنى وقتها على دخول الشهر الهجري.

أدعية شهر رجب 

اللهم اجعل هذا الشهر شهر نور وهداية لنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، واملأ قلوبنا بالإيمان والمحبة والخشوع.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا في هذا الشهر المبارك، ووفقنا لطاعتك، وجنبنا كل معصية، واهدنا إلى ما فيه الخير لنا في دنيانا وآخرتنا.

اللهم بارك لنا في شهر رجب، واجعلنا فيه من المقبولين، وارزقنا التقوى والعمل الصالح، واغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا من عبادك الصالحين.

اللهم اجعلنا ممن يغتنمون أيام هذا الشهر بالطاعات، ويبتعدون فيه عن الذنوب والمعاصي، وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، واكتب لنا فيه الأجر والثواب.

اللهم اجعل شهر رجب شهر رحمة ومغفرة، واغفر لنا ولوالدينا، ولجميع موتانا وموتى المسلمين، وارزقنا فيه الخير والبركة والقبول.

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.

دعاء رؤية الهلال السنن النبوية هلال رمضان الأشهر الهجرية رؤية الهلال أدعية شهر رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

الدولار

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

Exynos 2600

سامسونج تهز عرش كوالكوم وميدياتك.. أول شريحة 2 نانومتر تسبق الجميع

مرسيدس CLA 220

مرسيدس CLA هايبرد 2026 تكشف مفاجأة غير متوقعة: قلب صيني تحت الغطاء

فيراري

فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1 لعام 2026

بالصور

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد