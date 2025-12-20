دعاء رؤية الهلال .. متى أول يوم في شهر رجب هل الأحد أم الإثنين ؟

دعاء رؤية الهلال .. ساعات قليلة وتستطلع دار الإفتاء هلال شهر رجب الذ ينتظره كثير من المسلمين بفارغ الصبر لبدء العد التنازلي لشهر الصيام وهو شهر رمضان المعظم .

ومع بداية كل شهر هجري، تغيب عن كثير من الناس سُنّة نبوية عظيمة تتعلق برؤية الهلال، رغم ما تحمله من معانٍ إيمانية عميقة ،فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عند مشاهدة الهلال على الدعاء، وهو ما ورد في عدد من الأحاديث الصحيحة التي تبين هديه في هذا الموضع.

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى هلال شهر جديد دعا قائلًا:«اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»، وهو حديث رواه الترمذي وحسنه، مما يدل على مشروعية هذا الدعاء واستحباب المحافظة عليه.

كما ورد في سنن الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال:«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ»، وهو دعاء جامع يستحب للمسلم أن يقوله عند ثبوت رؤية هلال رمضان.

ويفهم من هذا الهدي النبوي أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس مجرد ألفاظ تُقال، بل هو استحضار لمعنى العبودية لله تعالى، وإقرار بأن جميع المخلوقات تسبّح بحمده، كما جاء في قول الله سبحانه:

«وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بعض المخلوقات غير العاقلة، ومنها الهلال، مُظهرًا أن المؤمنين يعبدون الله وحده مع سائر خلقه.

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم «أَهِلَّهُ» أي اجعل ظهوره علينا واضحًا بيّنًا، مقترنًا بالخير والبركة.

أما قوله «بِالْأَمْنِ» فيُقصد به السلامة من المصائب والآفات، و«وَالْإِيمَانِ» أي دوام الإيمان وثباته، و«وَالسَّلَامَةِ» أي الوقاية من أذى الدنيا والدين.

وفي قوله «رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» تأكيد لمعنى التوحيد، وتنزيه للخالق سبحانه عن أن يشاركه شيء من خلقه في صفات الربوبية.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا الدعاء في كل شهر قمري، أي اثنتي عشرة مرة في السنة، وكأنه يستفتح بداية كل شهر بطلب الخير والتوفيق والثبات على الطاعة.

كما يحمل هذا التوجيه النبوي دعوة ضمنية للمسلمين إلى الاهتمام برؤية الهلال، لما يترتب عليها من عبادات مرتبطة ببداية الشهور، مثل صيام الأيام البيض، وصيام عاشوراء، وغيرها من العبادات التي يُبنى وقتها على دخول الشهر الهجري.

أدعية شهر رجب

اللهم اجعل هذا الشهر شهر نور وهداية لنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، واملأ قلوبنا بالإيمان والمحبة والخشوع.

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا في هذا الشهر المبارك، ووفقنا لطاعتك، وجنبنا كل معصية، واهدنا إلى ما فيه الخير لنا في دنيانا وآخرتنا.

اللهم بارك لنا في شهر رجب، واجعلنا فيه من المقبولين، وارزقنا التقوى والعمل الصالح، واغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا من عبادك الصالحين.

اللهم اجعلنا ممن يغتنمون أيام هذا الشهر بالطاعات، ويبتعدون فيه عن الذنوب والمعاصي، وبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، واكتب لنا فيه الأجر والثواب.

اللهم اجعل شهر رجب شهر رحمة ومغفرة، واغفر لنا ولوالدينا، ولجميع موتانا وموتى المسلمين، وارزقنا فيه الخير والبركة والقبول.

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش.